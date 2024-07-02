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Верка Сердючка отказалась от выступления на концерте в поддержку ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
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Шоубиз
 
22:06 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/vsu-1956974309.html
Верка Сердючка отказалась от выступления на концерте в поддержку ВСУ
Верка Сердючка отказалась от выступления на концерте в поддержку ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
Верка Сердючка отказалась от выступления на концерте в поддержку ВСУ
Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, не станет выступать на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024, об этом сообщил РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T22:06
2024-07-02T22:06
шоубиз
в мире
украина
верка сердючка (андрей данилко)
вооруженные силы украины
киев
россия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, не станет выступать на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024, об этом сообщил его менеджер в Instagram*."Андрей Данилко, известный высоким качеством своих живых выступлений, в столь сжатые сроки и в сложных условиях не успеет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на соответствующем уровне", — говорится в публикации.По словам менеджера артиста, трудности возникли из-за нехватки ключевых музыкантов.Музыкальный фестиваль ATLAS UNITED 2024 пройдет в Киеве с 12 по 14 июля. Как сообщили организаторы мероприятия в Telegram, 15 процентов от прибыли с продажи билетов пойдут на покупку дронов для ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956958592.html
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в мире, украина, верка сердючка (андрей данилко), вооруженные силы украины, киев, россия
Шоубиз, В мире, Украина, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Вооруженные силы Украины, Киев, Россия
Верка Сердючка отказалась от выступления на концерте в поддержку ВСУ

Сердючка отказалась от выступления на фестивале ATLAS UNITED в поддержку ВСУ

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкВерка Сердючка (Андрей Данилко)
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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Верка Сердючка (Андрей Данилко). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, не станет выступать на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024, об этом сообщил его менеджер в Instagram*.
"Андрей Данилко, известный высоким качеством своих живых выступлений, в столь сжатые сроки и в сложных условиях не успеет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на соответствующем уровне", — говорится в публикации.
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По словам менеджера артиста, трудности возникли из-за нехватки ключевых музыкантов.
Музыкальный фестиваль ATLAS UNITED 2024 пройдет в Киеве с 12 по 14 июля. Как сообщили организаторы мероприятия в Telegram, 15 процентов от прибыли с продажи билетов пойдут на покупку дронов для ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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