"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ
Боуз: Россия видит расположение всех самолетов на территории Украины
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия все контролирует и уничтожает западные самолеты в зоне СВО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
В понедельник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину. На следующий день Минобороны России констатировало, что российские войска поразили семь украинских самолетов Су-27 при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области.
"Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первый из которых вскоре будет доставлен на Украину. Тем временем россияне видят на земле все", — написал Боуз.
На военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом — склады и автотранспортное предприятие. Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых те базируются, станут законной целью для российских Вооруженных сил.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.