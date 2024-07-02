https://ria.ru/20240702/vsu-1956892702.html

"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ

"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024

"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ

Россия все контролирует и уничтожает западные самолеты в зоне СВО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:44

2024-07-02T15:44

2024-07-02T19:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия все контролирует и уничтожает западные самолеты в зоне СВО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.В понедельник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину. На следующий день Минобороны России констатировало, что российские войска поразили семь украинских самолетов Су-27 при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области."Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первый из которых вскоре будет доставлен на Украину. Тем временем россияне видят на земле все", — написал Боуз.На военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом — склады и автотранспортное предприятие. Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых те базируются, станут законной целью для российских Вооруженных сил.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240702/ukraina-1956926490.html

https://ria.ru/20240702/svo-1956940190.html

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в мире, украина, россия, нидерланды, нато, f-16, су-27