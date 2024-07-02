https://ria.ru/20240702/vsu-1956881651.html
Один человек погиб при ударе ВСУ по жилым кварталам в Херсонской области
Один человек погиб при ударе ВСУ по жилым кварталам в Херсонской области - РИА Новости, 02.07.2024
Один человек погиб при ударе ВСУ по жилым кварталам в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по Херсонской области, один человек погиб, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:09
2024-07-02T15:09
2024-07-02T15:56
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Херсонской области, один человек погиб, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."От ударов вражеских боевиков по жилым кварталам погиб один человек в Горностаевке и еще два в Днепрянах и Алешках получили множественные осколочные ранения", — говорится в публикации.Пострадавшие находятся в больнице, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240702/kherson-1956864401.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Сальдо
Один человек погиб при ударе ВСУ по жилым кварталам в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по жилым кварталам в Херсонской области, есть погибший