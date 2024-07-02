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ВСУ обстреляли левобережье Днепра 44 раза за сутки
ВСУ обстреляли левобережье Днепра 44 раза за сутки - РИА Новости, 02.07.2024
ВСУ обстреляли левобережье Днепра 44 раза за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 44 удара из ствольной артиллерии по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:49
2024-07-02T09:49
2024-07-02T09:49
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ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 удара из ствольной артиллерии по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 24 обстрела украинские войска провели ночью. Под огонь боевиков попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Челбурда, Новая Каховка, Каховка, Саги, Солонцы, Великая Кардашинка, Корсунка, Обрывка, Сергеевка, Коробки, Голая Пристань.
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка
ВСУ обстреляли левобережье Днепра 44 раза за сутки
ВСУ за сутки нанесли 44 удара по 11 населенным пунктам левобережья Днепра