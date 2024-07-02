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ВСУ обстреляли левобережье Днепра 44 раза за сутки - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/vsu-1956793152.html
ВСУ обстреляли левобережье Днепра 44 раза за сутки
ВСУ обстреляли левобережье Днепра 44 раза за сутки - РИА Новости, 02.07.2024
ВСУ обстреляли левобережье Днепра 44 раза за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 44 удара из ствольной артиллерии по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:49
2024-07-02T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 удара из ствольной артиллерии по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 24 обстрела украинские войска провели ночью. Под огонь боевиков попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Челбурда, Новая Каховка, Каховка, Саги, Солонцы, Великая Кардашинка, Корсунка, Обрывка, Сергеевка, Коробки, Голая Пристань.
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днепр (город)
херсонская область
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка
ВСУ обстреляли левобережье Днепра 44 раза за сутки

ВСУ за сутки нанесли 44 удара по 11 населенным пунктам левобережья Днепра

© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 удара из ствольной артиллерии по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 24 обстрела украинские войска провели ночью. Под огонь боевиков попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Челбурда, Новая Каховка, Каховка, Саги, Солонцы, Великая Кардашинка, Корсунка, Обрывка, Сергеевка, Коробки, Голая Пристань.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьНовая Каховка
 
 
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