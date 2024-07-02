https://ria.ru/20240702/vstrecha-1956847023.html
Путин проведет встречу с главой "Газпром нефти"
Путин проведет встречу с главой "Газпром нефти" - РИА Новости, 02.07.2024
Путин проведет встречу с главой "Газпром нефти"
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:13
2024-07-02T13:13
2024-07-02T13:13
россия
александр дюков
дмитрий песков
владимир путин
газпром
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914271_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_60c675e1f5ee25464779c6ed792d5a26.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня до вечера у президента запланировано несколько рабочих встреч. Из них будет открытая встреча с руководителем "Газпром нефти" Александром Дюковым", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что "Газпром нефть" - одна из передовых российских компаний в энергетическом секторе, известная своей высокой технологичностью и занимающая важное место на рынке. "Поэтому Дюков регулярно докладывает президенту о том, как предстоят дела", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240405/neft-1938127815.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914271_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd36be67dc01a33b1cc68d814d5be7f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр дюков, дмитрий песков, владимир путин, газпром, политика
Россия, Александр Дюков, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Газпром, Политика
Путин проведет встречу с главой "Газпром нефти"
Путин во вторник проведет встречу с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня до вечера у президента запланировано несколько рабочих встреч. Из них будет открытая встреча с руководителем "Газпром нефти" Александром Дюковым", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что "Газпром нефть" - одна из передовых российских компаний в энергетическом секторе, известная своей высокой технологичностью и занимающая важное место на рынке.
"Поэтому Дюков регулярно докладывает президенту о том, как предстоят дела", - добавил Песков.