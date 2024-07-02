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Путин проведет встречу с главой "Газпром нефти" - РИА Новости, 02.07.2024
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13:13 02.07.2024
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Путин проведет встречу с главой "Газпром нефти"
Путин проведет встречу с главой "Газпром нефти" - РИА Новости, 02.07.2024
Путин проведет встречу с главой "Газпром нефти"
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:13
2024-07-02T13:13
россия
александр дюков
дмитрий песков
владимир путин
газпром
политика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня до вечера у президента запланировано несколько рабочих встреч. Из них будет открытая встреча с руководителем "Газпром нефти" Александром Дюковым", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что "Газпром нефть" - одна из передовых российских компаний в энергетическом секторе, известная своей высокой технологичностью и занимающая важное место на рынке. "Поэтому Дюков регулярно докладывает президенту о том, как предстоят дела", - добавил Песков.
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россия, александр дюков, дмитрий песков, владимир путин, газпром, политика
Россия, Александр Дюков, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Газпром, Политика
Путин проведет встречу с главой "Газпром нефти"

Путин во вторник проведет встречу с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня до вечера у президента запланировано несколько рабочих встреч. Из них будет открытая встреча с руководителем "Газпром нефти" Александром Дюковым", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что "Газпром нефть" - одна из передовых российских компаний в энергетическом секторе, известная своей высокой технологичностью и занимающая важное место на рынке.
"Поэтому Дюков регулярно докладывает президенту о том, как предстоят дела", - добавил Песков.
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РоссияАлександр ДюковДмитрий ПесковВладимир ПутинГазпромПолитика
 
 
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