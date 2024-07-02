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В России может появиться статус "Ветеран журналистики особого риска" - РИА Новости, 02.07.2024
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14:00 02.07.2024 (обновлено: 14:49 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/voenkory-1956859919.html
В России может появиться статус "Ветеран журналистики особого риска"
В России может появиться статус "Ветеран журналистики особого риска" - РИА Новости, 02.07.2024
В России может появиться статус "Ветеран журналистики особого риска"
В России могут ввести статус "Ветеран журналистики особого риска" для военкоров, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:00
2024-07-02T14:49
россия
союз журналистов россии
общество
госдума рф
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В России могут ввести статус "Ветеран журналистики особого риска" для военкоров, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.&quot;Инициатива идет от Союза журналистов, министерства цифрового развития и комитета Госдумы по информационной политике. &lt;...&gt; Этот статус похож на тот, что дает, например, статус &quot;Ветерана труда&quot;, это бесплатный проезд на транспорте, меньшая оплата за квартиру и другие льготы, какие-то небольшие выплаты к зарплате или пенсии&quot;, — сказал он.По словам Соловьева, такое нововведение может появиться до конца года и будет применяться к журналистам, работающим в горячих точках и проживающим в новых российских регионах."Ветеран журналистики особого риска" — рабочее название статуса, впоследствии его могут скорректировать, добавил он.
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россия, союз журналистов россии, общество, госдума рф
Россия, Союз журналистов России, Общество, Госдума РФ
В России может появиться статус "Ветеран журналистики особого риска"

СЖР: в РФ могут ввести статус "Ветеран журналистики особого риска" для военкоров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В России могут ввести статус "Ветеран журналистики особого риска" для военкоров, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
«

"Инициатива идет от Союза журналистов, министерства цифрового развития и комитета Госдумы по информационной политике. <...> Этот статус похож на тот, что дает, например, статус "Ветерана труда", это бесплатный проезд на транспорте, меньшая оплата за квартиру и другие льготы, какие-то небольшие выплаты к зарплате или пенсии", — сказал он.

По словам Соловьева, такое нововведение может появиться до конца года и будет применяться к журналистам, работающим в горячих точках и проживающим в новых российских регионах.
"Ветеран журналистики особого риска" — рабочее название статуса, впоследствии его могут скорректировать, добавил он.
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РоссияСоюз журналистов РоссииОбществоГосдума РФ
 
 
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