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На Карибах из-за урагана "Берил" погиб как минимум один человек - РИА Новости, 02.07.2024
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15:59 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/uragan-1956895740.html
На Карибах из-за урагана "Берил" погиб как минимум один человек
На Карибах из-за урагана "Берил" погиб как минимум один человек - РИА Новости, 02.07.2024
На Карибах из-за урагана "Берил" погиб как минимум один человек
Как минимум один человек погиб из-за обрушения урагана "Берил" на острова в юго-восточной части Карибского моря, многие дома разрушены или повреждены, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:59
2024-07-02T15:59
в мире
карибское море
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Как минимум один человек погиб из-за обрушения урагана "Берил" на острова в юго-восточной части Карибского моря, многие дома разрушены или повреждены, сообщил местный новостной портал Loop Caribbean со ссылкой на премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеша. "По меньшей мере один человек погиб в Сент-Винсенте и Гренадинах (островное государство в Карибском море) в результате прохождения урагана "Берил", - говорится в сообщении. "Жертв может быть намного больше, но мы пока не уверены", - приводит портал слова премьер-министра Ральфа Гонсалвеша. В сообщении также упоминается, что почти все здания на Юнионе, одном из островов архипелага, серьезно повреждены или разрушены. Ранее портал Loop также сообщал о серьезных разрушениях после урагана на другом карибском острове Карриаку. "По сведениям, доходящим с Карриаку, там произошел сильный шторм, здания повреждены, у них оторваны крыши", - говорится в сообщении. Сообщается также, что на близлежащих островах отсутствует электричество и связь с ними затруднена. В понедельник Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что центр урагана "Берил" обрушился на остров Карриаку в Карибском море. Позднее власти Венесуэлы приостановили полеты в аэропорты, находящиеся в карибском регионе.
https://ria.ru/20240701/peterburg-1956747892.html
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карибское море
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в мире, карибское море, гренадины, венесуэла
В мире, Карибское море, Гренадины, Венесуэла
На Карибах из-за урагана "Берил" погиб как минимум один человек

Loop Caribbean: как минимум 1 человек погиб из-за урагана "Берил" на Карибах

© AP Photo / Ricardo MazalanУраган Берил проходит через Барбадос
Ураган Берил проходит через Барбадос - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Ricardo Mazalan
Ураган Берил проходит через Барбадос. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Как минимум один человек погиб из-за обрушения урагана "Берил" на острова в юго-восточной части Карибского моря, многие дома разрушены или повреждены, сообщил местный новостной портал Loop Caribbean со ссылкой на премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеша.
"По меньшей мере один человек погиб в Сент-Винсенте и Гренадинах (островное государство в Карибском море) в результате прохождения урагана "Берил", - говорится в сообщении.
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"Жертв может быть намного больше, но мы пока не уверены", - приводит портал слова премьер-министра Ральфа Гонсалвеша. В сообщении также упоминается, что почти все здания на Юнионе, одном из островов архипелага, серьезно повреждены или разрушены.
Ранее портал Loop также сообщал о серьезных разрушениях после урагана на другом карибском острове Карриаку.
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"По сведениям, доходящим с Карриаку, там произошел сильный шторм, здания повреждены, у них оторваны крыши", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что на близлежащих островах отсутствует электричество и связь с ними затруднена.
В понедельник Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что центр урагана "Берил" обрушился на остров Карриаку в Карибском море. Позднее власти Венесуэлы приостановили полеты в аэропорты, находящиеся в карибском регионе.
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