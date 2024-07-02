На Карибах из-за урагана "Берил" погиб как минимум один человек
Loop Caribbean: как минимум 1 человек погиб из-за урагана "Берил" на Карибах
© AP Photo / Ricardo MazalanУраган Берил проходит через Барбадос
© AP Photo / Ricardo Mazalan
Ураган Берил проходит через Барбадос. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Как минимум один человек погиб из-за обрушения урагана "Берил" на острова в юго-восточной части Карибского моря, многие дома разрушены или повреждены, сообщил местный новостной портал Loop Caribbean со ссылкой на премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеша.
"По меньшей мере один человек погиб в Сент-Винсенте и Гренадинах (островное государство в Карибском море) в результате прохождения урагана "Берил", - говорится в сообщении.
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"Жертв может быть намного больше, но мы пока не уверены", - приводит портал слова премьер-министра Ральфа Гонсалвеша. В сообщении также упоминается, что почти все здания на Юнионе, одном из островов архипелага, серьезно повреждены или разрушены.
Ранее портал Loop также сообщал о серьезных разрушениях после урагана на другом карибском острове Карриаку.
"По сведениям, доходящим с Карриаку, там произошел сильный шторм, здания повреждены, у них оторваны крыши", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что на близлежащих островах отсутствует электричество и связь с ними затруднена.
В понедельник Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что центр урагана "Берил" обрушился на остров Карриаку в Карибском море. Позднее власти Венесуэлы приостановили полеты в аэропорты, находящиеся в карибском регионе.
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