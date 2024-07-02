https://ria.ru/20240702/uragan-1956895740.html

На Карибах из-за урагана "Берил" погиб как минимум один человек

На Карибах из-за урагана "Берил" погиб как минимум один человек - РИА Новости, 02.07.2024

На Карибах из-за урагана "Берил" погиб как минимум один человек

Как минимум один человек погиб из-за обрушения урагана "Берил" на острова в юго-восточной части Карибского моря, многие дома разрушены или повреждены, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:59

2024-07-02T15:59

2024-07-02T15:59

в мире

карибское море

гренадины

венесуэла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956828927_0:173:2669:1674_1920x0_80_0_0_a9d9fb0062744a54cc5ceb7c7dbd3041.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Как минимум один человек погиб из-за обрушения урагана "Берил" на острова в юго-восточной части Карибского моря, многие дома разрушены или повреждены, сообщил местный новостной портал Loop Caribbean со ссылкой на премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеша. "По меньшей мере один человек погиб в Сент-Винсенте и Гренадинах (островное государство в Карибском море) в результате прохождения урагана "Берил", - говорится в сообщении. "Жертв может быть намного больше, но мы пока не уверены", - приводит портал слова премьер-министра Ральфа Гонсалвеша. В сообщении также упоминается, что почти все здания на Юнионе, одном из островов архипелага, серьезно повреждены или разрушены. Ранее портал Loop также сообщал о серьезных разрушениях после урагана на другом карибском острове Карриаку. "По сведениям, доходящим с Карриаку, там произошел сильный шторм, здания повреждены, у них оторваны крыши", - говорится в сообщении. Сообщается также, что на близлежащих островах отсутствует электричество и связь с ними затруднена. В понедельник Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что центр урагана "Берил" обрушился на остров Карриаку в Карибском море. Позднее власти Венесуэлы приостановили полеты в аэропорты, находящиеся в карибском регионе.

https://ria.ru/20240701/peterburg-1956747892.html

https://ria.ru/20240702/uragan-1956829782.html

https://ria.ru/20240621/uragan-1954427800.html

карибское море

гренадины

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, карибское море, гренадины, венесуэла