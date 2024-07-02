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Урагану "Берил" в Карибском море присвоили самую опасную категорию
Урагану "Берил" в Карибском море присвоили самую опасную категорию - РИА Новости, 02.07.2024
Урагану "Берил" в Карибском море присвоили самую опасную категорию
Урагану "Берил", который обрушился на юго-восточную часть Карибского моря, присвоена наиболее опасная пятая категория по шкале Саффира-Симпсона, сообщает... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:08
2024-07-02T12:08
2024-07-02T12:08
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Урагану "Берил", который обрушился на юго-восточную часть Карибского моря, присвоена наиболее опасная пятая категория по шкале Саффира-Симпсона, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). "Ураган "Берил" пятой категории продолжает усиливаться в юго-восточной части Карибского моря... ожидаются угрожающие жизни порывы ветра и шторм в районе Ямайки на этой неделе", - говорится в сообщении. Максимальная устойчивая скорость ветра достигает 265 километров в час. В понедельник NHC сообщал, что центр урагана "Берил" обрушился на остров Карриаку в Карибском море. Позднее власти Венесуэлы приостановили полеты в аэропорты, находящиеся в карибском регионе. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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в мире, карибское море, сша, ямайка
В мире, Карибское море, США, Ямайка
Урагану "Берил" в Карибском море присвоили самую опасную категорию
Урагану "Берил" в Карибском море присвоили самую опасную пятую категорию
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Урагану "Берил", который обрушился на юго-восточную часть Карибского моря, присвоена наиболее опасная пятая категория по шкале Саффира-Симпсона, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
"Ураган "Берил" пятой категории продолжает усиливаться в юго-восточной части Карибского моря... ожидаются угрожающие жизни порывы ветра и шторм в районе Ямайки на этой неделе", - говорится в сообщении.
Максимальная устойчивая скорость ветра достигает 265 километров в час.
В понедельник NHC сообщал, что центр урагана "Берил" обрушился на остров Карриаку в Карибском море. Позднее власти Венесуэлы приостановили полеты в аэропорты, находящиеся в карибском регионе.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.