https://ria.ru/20240702/uragan-1956829782.html

Урагану "Берил" в Карибском море присвоили самую опасную категорию

Урагану "Берил" в Карибском море присвоили самую опасную категорию - РИА Новости, 02.07.2024

Урагану "Берил" в Карибском море присвоили самую опасную категорию

Урагану "Берил", который обрушился на юго-восточную часть Карибского моря, присвоена наиболее опасная пятая категория по шкале Саффира-Симпсона, сообщает... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:08

2024-07-02T12:08

2024-07-02T12:08

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карибское море

сша

ямайка

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Урагану "Берил", который обрушился на юго-восточную часть Карибского моря, присвоена наиболее опасная пятая категория по шкале Саффира-Симпсона, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). "Ураган "Берил" пятой категории продолжает усиливаться в юго-восточной части Карибского моря... ожидаются угрожающие жизни порывы ветра и шторм в районе Ямайки на этой неделе", - говорится в сообщении. Максимальная устойчивая скорость ветра достигает 265 километров в час. В понедельник NHC сообщал, что центр урагана "Берил" обрушился на остров Карриаку в Карибском море. Позднее власти Венесуэлы приостановили полеты в аэропорты, находящиеся в карибском регионе. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

https://ria.ru/20230917/uragan-1896770530.html

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в мире, карибское море, сша, ямайка