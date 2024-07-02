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На Украине призовут в ВСУ мужчину, нанесшего себе увечья - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:31 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956981982.html
На Украине призовут в ВСУ мужчину, нанесшего себе увечья
На Украине призовут в ВСУ мужчину, нанесшего себе увечья - РИА Новости, 02.07.2024
На Украине призовут в ВСУ мужчину, нанесшего себе увечья
Закарпатский областной военкомат на Украине сообщил, что призовет в ряды ВСУ мужчину, который ранее нанес себе увечья в стенах военного комиссариата, чтобы... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T23:31
2024-07-02T23:31
специальная военная операция на украине
в мире
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александр сырский
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Закарпатский областной военкомат на Украине сообщил, что призовет в ряды ВСУ мужчину, который ранее нанес себе увечья в стенах военного комиссариата, чтобы избежать мобилизации, утоняется, что для этого его признали ограниченно годным, а значит отправят на фронт вопреки его "нежеланию служить". Закарпатский областной ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сообщил, что гражданина Украины Филиппа Лунина, который нанес себе увечья в туалете военного комиссариата якобы с целью избежать призыва в ряды ВСУ и находится в больнице, все равно призовут на фронт. "Лунин согласно ... закону Украины "о воинской обязанности и военной службе" Днепровским районным ТЦК в городе Киеве в связи с признанием по состоянию здоровья непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время, передан по учету призывников на военный учет военнообязанных. Соответственно, подлежит призыву по мобилизации", - сообщает пресс-служба военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее во вторник главком ВСУ Александр Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными военнослужащими и обеспечение современными комплексами радиоэлектронной борьбы проблемными вопросами. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955849286.html
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в мире, украина, россия, киев, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
На Украине призовут в ВСУ мужчину, нанесшего себе увечья

На Украине призовут в ВСУ мужчину, нанесшего себе увечья в комиссариате

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Закарпатский областной военкомат на Украине сообщил, что призовет в ряды ВСУ мужчину, который ранее нанес себе увечья в стенах военного комиссариата, чтобы избежать мобилизации, утоняется, что для этого его признали ограниченно годным, а значит отправят на фронт вопреки его "нежеланию служить".
Закарпатский областной ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сообщил, что гражданина Украины Филиппа Лунина, который нанес себе увечья в туалете военного комиссариата якобы с целью избежать призыва в ряды ВСУ и находится в больнице, все равно призовут на фронт.
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"Лунин согласно ... закону Украины "о воинской обязанности и военной службе" Днепровским районным ТЦК в городе Киеве в связи с признанием по состоянию здоровья непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время, передан по учету призывников на военный учет военнообязанных. Соответственно, подлежит призыву по мобилизации", - сообщает пресс-служба военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее во вторник главком ВСУ Александр Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными военнослужащими и обеспечение современными комплексами радиоэлектронной борьбы проблемными вопросами.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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