https://ria.ru/20240702/ukraina-1956959833.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.07.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T20:20
2024-07-02T20:20
2024-07-02T20:20
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях была объявлена практически одновременно - в 20.00 мск. В 20.06 тревога прозвучала в Полтавской области. Кроме того тревога раздается в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Ранее во вторник воздушная тревога звучала на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, николаевская область, полтавская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу