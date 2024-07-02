https://ria.ru/20240702/ukraina-1956958592.html

Украина отклонила предложение Орбана о прекращении огня

Украина отклонила предложение Орбана о прекращении огня - РИА Новости, 02.07.2024

Украина отклонила предложение Орбана о прекращении огня

Владимир Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но Киев будет добиваться урегулирования другими методами,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T20:13

2024-07-02T20:13

2024-07-02T21:42

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но Киев будет добиваться урегулирования другими методами, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире украинского телемарафона."Он (Орбан. — Прим. ред.) высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная", — сказал он.По словам Жовквы, вопрос прекращения огня не может рассматриваться в отрыве от ситуации. Чиновник добавил, что Украина будет добиваться урегулирования конфликта путем организации саммитов мира.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240702/ssha-1956953310.html

https://ria.ru/20240702/svo-1956940190.html

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