https://ria.ru/20240702/ukraina-1956958592.html
Украина отклонила предложение Орбана о прекращении огня
Украина отклонила предложение Орбана о прекращении огня - РИА Новости, 02.07.2024
Украина отклонила предложение Орбана о прекращении огня
Владимир Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но Киев будет добиваться урегулирования другими методами,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T20:13
2024-07-02T20:13
2024-07-02T21:42
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но Киев будет добиваться урегулирования другими методами, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире украинского телемарафона."Он (Орбан. — Прим. ред.) высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная", — сказал он.По словам Жовквы, вопрос прекращения огня не может рассматриваться в отрыве от ситуации. Чиновник добавил, что Украина будет добиваться урегулирования конфликта путем организации саммитов мира.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20240702/ssha-1956953310.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украина отклонила предложение Орбана о прекращении огня
Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с РФ
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но Киев будет добиваться урегулирования другими методами, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире украинского телемарафона.
"Он (Орбан. — Прим. ред.) высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная", — сказал он.
По словам Жовквы, вопрос прекращения огня не может рассматриваться в отрыве от ситуации. Чиновник добавил, что Украина будет добиваться урегулирования конфликта путем организации саммитов мира.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин
14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы
. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.