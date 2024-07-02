https://ria.ru/20240702/ukraina-1956956692.html

Для прекращения огня на Украине нужны перемены в США, заявил эксперт

Для прекращения огня на Украине нужны перемены в США, заявил эксперт - РИА Новости, 02.07.2024

Для прекращения огня на Украине нужны перемены в США, заявил эксперт

Позиция Украины по прекращению огня и началу мирных переговоров рано или поздно смягчится, но для этого необходимы перемены в политике США, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:57

2024-07-02T19:57

2024-07-02T19:57

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Позиция Украины по прекращению огня и началу мирных переговоров рано или поздно смягчится, но для этого необходимы перемены в политике США, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. Орбан во вторник посетил Киев с первым за двенадцать лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. "Орбан отправился к Зеленскому и вел переговоры обо всем, вопрос номер один - прекращение огня и мир, здесь, очевидно, позиции Венгрии и Украины совершенно разные, но сближение возможно... Мы надеемся, что вследствие переговоров украинская позиция рано или поздно смягчится, и возможными станут прекращение огня и мир. Условие этого, чтобы в американской политике произошли перемены", - сказал Ногради. По его словам, президент США Джо Байден - "старый, больной 81-летний" человек, переизбрание которого "внутри Демократической партии поддерживает все меньше человек". "Я думаю, что в течение шести месяцев венгерского председательства в украинской политике должны последовать качественные изменения", - отметил эксперт. Аналитик также добавил, что на переговорах явно должен был обсуждаться ситуация с венграми Закарпатья. Украинские власти "очень много раз очень много всего обещали", Венгрия "сражается" за то, чтобы венгерскому национальному меньшинству вернули права, которыми оно располагало ранее, а выводы надо будет делать из дальнейших фактов, считает Ногради. Накануне в интервью для телеканала М1 Орбан заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа произойдет прекращение огня на Украине и рано или поздно начнутся переговоры России и США, Европе необходимо задуматься, кто и как в таком случае будет представлять ее интересы. По его словам, шаги Венгрии по установлению мира начнутся уже на следующий день после этого. После встречи с Трампом в его имении в марте Орбан сообщил, что тот обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится. Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.

https://ria.ru/20240702/orban-1956870696.html

https://ria.ru/20240702/peskov-1956849121.html

https://ria.ru/20240702/orban-1956871344.html

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в мире, сша, украина, венгрия, владимир зеленский, джо байден