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Посол в Гааге рассказал, как Россия отнесется к F-16 на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
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18:35 02.07.2024 (обновлено: 18:36 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956943863.html
Посол в Гааге рассказал, как Россия отнесется к F-16 на Украине
Посол в Гааге рассказал, как Россия отнесется к F-16 на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
Посол в Гааге рассказал, как Россия отнесется к F-16 на Украине
Истребители F-16, которые Нидерланды планируют отправить на Украину, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:35
2024-07-02T18:36
в мире
украина
нидерланды
россия
владимир тарабрин
f-16
гаага
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ГААГА, 2 июл - РИА Новости. Истребители F-16, которые Нидерланды планируют отправить на Украину, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО, заявил РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин. Ранее бывшая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия скоро будет отправлена туда. Как заявил Тарабрин, Москва рассматривает это решение как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. "Хотел бы в этой связи отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе специальной военной операции", - подчеркнул российский посол в беседе с агентством.
https://ria.ru/20240702/f-16-1956855294.html
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в мире, украина, нидерланды, россия, владимир тарабрин, f-16, гаага
В мире, Украина, Нидерланды, Россия, Владимир Тарабрин, F-16, Гаага
Посол в Гааге рассказал, как Россия отнесется к F-16 на Украине

Посол Тарабрин: истребители F-16 будут рассматриваться Россией как законные цели

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 2 июл - РИА Новости. Истребители F-16, которые Нидерланды планируют отправить на Украину, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО, заявил РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин.
Ранее бывшая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия скоро будет отправлена туда.
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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Вчера, 13:47
Как заявил Тарабрин, Москва рассматривает это решение как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки.
"Хотел бы в этой связи отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе специальной военной операции", - подчеркнул российский посол в беседе с агентством.
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
СМИ сообщили о неожиданной проблеме Украины из-за истребителей F-16
24 июня, 16:29
 
В миреУкраинаНидерландыРоссияВладимир ТарабринF-16Гаага
 
 
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