https://ria.ru/20240702/ukraina-1956943863.html

Посол в Гааге рассказал, как Россия отнесется к F-16 на Украине

Посол в Гааге рассказал, как Россия отнесется к F-16 на Украине - РИА Новости, 02.07.2024

Посол в Гааге рассказал, как Россия отнесется к F-16 на Украине

Истребители F-16, которые Нидерланды планируют отправить на Украину, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:35

2024-07-02T18:35

2024-07-02T18:36

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нидерланды

россия

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ГААГА, 2 июл - РИА Новости. Истребители F-16, которые Нидерланды планируют отправить на Украину, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО, заявил РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин. Ранее бывшая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия скоро будет отправлена туда. Как заявил Тарабрин, Москва рассматривает это решение как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. "Хотел бы в этой связи отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе специальной военной операции", - подчеркнул российский посол в беседе с агентством.

https://ria.ru/20240702/f-16-1956855294.html

https://ria.ru/20240624/vsu-1955102128.html

украина

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в мире, украина, нидерланды, россия, владимир тарабрин, f-16, гаага