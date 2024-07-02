https://ria.ru/20240702/ukraina-1956940082.html

Российский посол в Гааге прокомментировал разрешение экспорта F-16 Украине

Российский посол в Гааге прокомментировал разрешение экспорта F-16 Украине - РИА Новости, 02.07.2024

Российский посол в Гааге прокомментировал разрешение экспорта F-16 Украине

Москва рассматривает выданное Нидерландами разрешение на экспорт истребителей F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:13

2024-07-02T18:13

2024-07-02T18:53

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владимир тарабрин

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ГААГА, 2 июл - РИА Новости. Москва рассматривает выданное Нидерландами разрешение на экспорт истребителей F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки, сообщил РИА Новости посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.Ранее бывшая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. По ее словам, первая часть скоро отправится на Украину."Одним из необдуманных шагов (бывшего кабмина Нидерландов) является, безусловно, разрешение на экспорт самолетов F-16 на Украину. На фоне ранее данного властями Нидерландов согласия на использование киевским режимом западного вооружения против объектов на территории России, рассматриваем его как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки", - заявил Тарабрин.Российский посол подчеркнул, что ответственность за непредсказуемые последствия этой ситуации несут западные страны."Сегодня, 2 июля, приведено к присяге новое правительство Нидерландов. Несмотря на то, что в его составе нет ни одного человека из прежней администрации, "дамоклов меч" безответственных решений ушедших в отставку чиновников еще долго будет висеть над головой нового кабинета министров", - отметил дипломат.Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом во вторник принес присягу королю страны Виллему-Александру и официально приступил к исполнению своих обязанностей. Новый министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сразу после вступления в должность призвал к продолжению помощи Украине и укреплению вооруженных сил своей страны.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240320/istrebiteli-1934576847.html

https://ria.ru/20240702/f-16-1956855294.html

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в мире, украина, россия, нидерланды, f-16, гаага, владимир тарабрин