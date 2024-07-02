СМИ: Украина может получить хорошие новости по ПВО на саммите НАТО
Reuters: Украина может получить хорошие новости по системам ПВО на саммите НАТО
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украина может получить "хорошие новости" в вопросе получения систем ПВО на предстоящем саммите НАТО в июле, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника госдепартамента.
"Мы надеемся, что доберемся до саммита и сделаем новые объявления по противовоздушной обороне... вы знаете, что украинцы очень хотят получить дополнительные Patriot или похожие системы. Я думаю, что у нас будут некие дополнительные хорошие новости для них по этому фронту", - сказали американский чиновник.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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