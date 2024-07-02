https://ria.ru/20240702/ukraina-1956935571.html

СМИ: Украина может получить хорошие новости по ПВО на саммите НАТО

СМИ: Украина может получить хорошие новости по ПВО на саммите НАТО - РИА Новости, 02.07.2024

СМИ: Украина может получить хорошие новости по ПВО на саммите НАТО

Украина может получить "хорошие новости" в вопросе получения систем ПВО на предстоящем саммите НАТО в июле, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:57

2024-07-02T17:57

2024-07-02T17:59

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украина может получить "хорошие новости" в вопросе получения систем ПВО на предстоящем саммите НАТО в июле, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника госдепартамента. "Мы надеемся, что доберемся до саммита и сделаем новые объявления по противовоздушной обороне... вы знаете, что украинцы очень хотят получить дополнительные Patriot или похожие системы. Я думаю, что у нас будут некие дополнительные хорошие новости для них по этому фронту", - сказали американский чиновник. Ранее Владимир Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато