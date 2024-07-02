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СМИ: Украина может получить хорошие новости по ПВО на саммите НАТО - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 02.07.2024 (обновлено: 17:59 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956935571.html
СМИ: Украина может получить хорошие новости по ПВО на саммите НАТО
СМИ: Украина может получить хорошие новости по ПВО на саммите НАТО - РИА Новости, 02.07.2024
СМИ: Украина может получить хорошие новости по ПВО на саммите НАТО
Украина может получить "хорошие новости" в вопросе получения систем ПВО на предстоящем саммите НАТО в июле, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:57
2024-07-02T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украина может получить "хорошие новости" в вопросе получения систем ПВО на предстоящем саммите НАТО в июле, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника госдепартамента. "Мы надеемся, что доберемся до саммита и сделаем новые объявления по противовоздушной обороне... вы знаете, что украинцы очень хотят получить дополнительные Patriot или похожие системы. Я думаю, что у нас будут некие дополнительные хорошие новости для них по этому фронту", - сказали американский чиновник. Ранее Владимир Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: Украина может получить хорошие новости по ПВО на саммите НАТО

Reuters: Украина может получить хорошие новости по системам ПВО на саммите НАТО

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украина может получить "хорошие новости" в вопросе получения систем ПВО на предстоящем саммите НАТО в июле, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника госдепартамента.
"Мы надеемся, что доберемся до саммита и сделаем новые объявления по противовоздушной обороне... вы знаете, что украинцы очень хотят получить дополнительные Patriot или похожие системы. Я думаю, что у нас будут некие дополнительные хорошие новости для них по этому фронту", - сказали американский чиновник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
Ранее Владимир Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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