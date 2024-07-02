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"Пора заканчивать": в США неожиданно высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 02.07.2024 (обновлено: 19:01 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956926490.html
"Пора заканчивать": в США неожиданно высказались о конфликте на Украине
"Пора заканчивать": в США неожиданно высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
"Пора заканчивать": в США неожиданно высказались о конфликте на Украине
Конфликт на Украине необходимо заканчивать, поскольку от него устали как на Западе, так и в Киеве, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:25
2024-07-02T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине необходимо заканчивать, поскольку от него устали как на Западе, так и в Киеве, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.В четверг Владимир Зеленский заявил, что Киев не хотел бы затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ."И Зеленский, и мы (Запад. — Прим. ред.) пришли к выводу, что нам пора заканчивать. Мы, вероятно, уже сейчас обсуждаем сроки", — сказал Уилкерсон.Как отметил полковник, Зеленский устал от конфликта так же, как и США. По его словам, эти же чувства разделяет и Европа."Разумный взгляд на вещи может привести к возможному прекращению огня и проведению мирной конференции", — заявил офицер.В воскресенье Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией через посредников. По его словам, можно использовать модель, которая была применена для заключения зерновой сделки.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240702/zapad-1956947432.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Пора заканчивать": в США неожиданно высказались о конфликте на Украине

Уилкерсон: Зеленский и Запад устали от конфликта на Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине необходимо заканчивать, поскольку от него устали как на Западе, так и в Киеве, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
В четверг Владимир Зеленский заявил, что Киев не хотел бы затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ.
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"И Зеленский, и мы (Запад. — Прим. ред.) пришли к выводу, что нам пора заканчивать. Мы, вероятно, уже сейчас обсуждаем сроки", — сказал Уилкерсон.
Как отметил полковник, Зеленский устал от конфликта так же, как и США. По его словам, эти же чувства разделяет и Европа.
«
"Разумный взгляд на вещи может привести к возможному прекращению огня и проведению мирной конференции", — заявил офицер.
В воскресенье Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией через посредников. По его словам, можно использовать модель, которая была применена для заключения зерновой сделки.
Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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