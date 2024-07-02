https://ria.ru/20240702/ukraina-1956890095.html

В Турции сообщили Украине плохие новости

В Турции сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 02.07.2024

В Турции сообщили Украине плохие новости

Положение дел ВСУ на фронте очень плачевное и становится только хуже, пишет dikGAZETE. "С каждым днем ситуация на поле боя становится все более удручающей для... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:36

2024-07-02T15:36

2024-07-02T15:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Положение дел ВСУ на фронте очень плачевное и становится только хуже, пишет dikGAZETE. "С каждым днем ситуация на поле боя становится все более удручающей для Украины, и такое развитие событий в принципе должно было подтолкнуть Киев к поиску путей быстрого достижения мира с Москвой", — говорится в публикации. Издание указывает, что хотя Запад с начала боевых действий обеспечил киевской администрации огромные финансовые и военно-технические ресурсы, вся эта помощь не смогла изменить ход конфликта.В подобной ситуации любой разумный лидер, думающий о судьбе своих граждан, не стал бы выдвигать фантастические проекты, такие как отнять территории у ядерной державы, и принял бы мирные предложения, которые Россия все еще сохраняет на повестке дня, пишет издание. Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240702/iskander-1956805539.html

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в мире, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, россия