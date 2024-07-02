В Турции сообщили Украине плохие новости
dikGAZETE: для ВСУ ситуация на фронте ухудшается каждый день
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Положение дел ВСУ на фронте очень плачевное и становится только хуже, пишет dikGAZETE.
"С каждым днем ситуация на поле боя становится все более удручающей для Украины, и такое развитие событий в принципе должно было подтолкнуть Киев к поиску путей быстрого достижения мира с Москвой", — говорится в публикации.
"С каждым днем ситуация на поле боя становится все более удручающей для Украины, и такое развитие событий в принципе должно было подтолкнуть Киев к поиску путей быстрого достижения мира с Москвой", — говорится в публикации.
Издание указывает, что хотя Запад с начала боевых действий обеспечил киевской администрации огромные финансовые и военно-технические ресурсы, вся эта помощь не смогла изменить ход конфликта.
В подобной ситуации любой разумный лидер, думающий о судьбе своих граждан, не стал бы выдвигать фантастические проекты, такие как отнять территории у ядерной державы, и принял бы мирные предложения, которые Россия все еще сохраняет на повестке дня, пишет издание.
Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
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Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
СМИ: Путин сделал грозное предупреждение Западу
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