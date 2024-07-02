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В Турции сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 02.07.2024 (обновлено: 15:43 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956890095.html
В Турции сообщили Украине плохие новости
В Турции сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 02.07.2024
В Турции сообщили Украине плохие новости
Положение дел ВСУ на фронте очень плачевное и становится только хуже, пишет dikGAZETE. "С каждым днем ситуация на поле боя становится все более удручающей для... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:36
2024-07-02T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Положение дел ВСУ на фронте очень плачевное и становится только хуже, пишет dikGAZETE. "С каждым днем ситуация на поле боя становится все более удручающей для Украины, и такое развитие событий в принципе должно было подтолкнуть Киев к поиску путей быстрого достижения мира с Москвой", — говорится в публикации. Издание указывает, что хотя Запад с начала боевых действий обеспечил киевской администрации огромные финансовые и военно-технические ресурсы, вся эта помощь не смогла изменить ход конфликта.В подобной ситуации любой разумный лидер, думающий о судьбе своих граждан, не стал бы выдвигать фантастические проекты, такие как отнять территории у ядерной державы, и принял бы мирные предложения, которые Россия все еще сохраняет на повестке дня, пишет издание. Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240702/iskander-1956805539.html
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в мире, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина, Россия
В Турции сообщили Украине плохие новости

dikGAZETE: для ВСУ ситуация на фронте ухудшается каждый день

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Положение дел ВСУ на фронте очень плачевное и становится только хуже, пишет dikGAZETE.

"С каждым днем ситуация на поле боя становится все более удручающей для Украины, и такое развитие событий в принципе должно было подтолкнуть Киев к поиску путей быстрого достижения мира с Москвой", — говорится в публикации.
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Издание указывает, что хотя Запад с начала боевых действий обеспечил киевской администрации огромные финансовые и военно-технические ресурсы, вся эта помощь не смогла изменить ход конфликта.
В подобной ситуации любой разумный лидер, думающий о судьбе своих граждан, не стал бы выдвигать фантастические проекты, такие как отнять территории у ядерной державы, и принял бы мирные предложения, которые Россия все еще сохраняет на повестке дня, пишет издание.

Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
СМИ: Путин сделал грозное предупреждение Западу
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
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