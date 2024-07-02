Украина планирует собрать с Запада десять миллиардов долларов на оружие
Сак: Украина хочет от Запада $10 млрд на закупку оружия, они пообещали $675 млн
© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украина хочет собрать с западных стран 10 миллиардов долларов на закупку оружия у украинских производителей, которое впоследствии будет передано ВСУ, Киеву пока на эти цели пообещали 675 миллионов долларов, сообщил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.
"Общая сумма средств (подтвержденных Западом – ред.) на сегодняшний день - уже 675 миллионов долларов. И, конечно, общая цель - это провести глобальную фандрайзинговую кампанию и собрать 10 миллиардов долларов, потому что именно столько не хватает для того, чтобы нагрузить наши производственные мощности так, как они способны это делать", - сказал Сак в эфире телеканала "Рада".
По его словам, сейчас оборонно-промышленный комплекс Украины способен производить гораздо больше, чем страна может закупить самостоятельно. Именно поэтому Киев хочет, чтобы на эти цели деньги выделил Запад. Как отметил Сак, это уже пообещали сделать Дания, Канада и Нидерланды.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.