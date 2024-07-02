Украина запросила аварийную помощь из трех стран Европы
"Укрэнерго": Украина запрашивала аварийную помощь из Венгрии, Польши и Словакии
© AP Photo / Francisco SecoРабочие в помещении поврежденной теплоэлектростанции на Украине
© AP Photo / Francisco Seco
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Венгрии, Польши и Словакии в вечерние часы пиковой нагрузки, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее сообщал, что Украина стала получать намного меньше электроэнергии из стран Европы из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды в странах ЕС.
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"Вчера, 1 июля, в вечерние часы для уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов в энергосистеме, Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши, Словакии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.