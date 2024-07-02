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Украина запросила аварийную помощь из трех стран Европы - РИА Новости, 02.07.2024
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12:11 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956831103.html
Украина запросила аварийную помощь из трех стран Европы
Украина запросила аварийную помощь из трех стран Европы - РИА Новости, 02.07.2024
Украина запросила аварийную помощь из трех стран Европы
Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Венгрии, Польши и Словакии в вечерние часы пиковой нагрузки, сообщает украинская... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:11
2024-07-02T12:11
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украина
венгрия
польша
герман галущенко
укрэнерго
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Венгрии, Польши и Словакии в вечерние часы пиковой нагрузки, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго". Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее сообщал, что Украина стала получать намного меньше электроэнергии из стран Европы из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды в странах ЕС. "Вчера, 1 июля, в вечерние часы для уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов в энергосистеме, Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши, Словакии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. "Укрэнерго" уточнило, что во вторник планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии общим объемом 30,7 тысячи мегаватт-часов. Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240630/energooborudovanie-1956480889.html
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жкх, украина, венгрия, польша, герман галущенко, укрэнерго, евросоюз
ЖКХ, Украина, Венгрия, Польша, Герман Галущенко, Укрэнерго, Евросоюз
Украина запросила аварийную помощь из трех стран Европы

"Укрэнерго": Украина запрашивала аварийную помощь из Венгрии, Польши и Словакии

© AP Photo / Francisco SecoРабочие в помещении поврежденной теплоэлектростанции на Украине
Рабочие в помещении поврежденной теплоэлектростанции на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Венгрии, Польши и Словакии в вечерние часы пиковой нагрузки, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее сообщал, что Украина стала получать намного меньше электроэнергии из стран Европы из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды в странах ЕС.
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"Вчера, 1 июля, в вечерние часы для уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов в энергосистеме, Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши, Словакии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
"Укрэнерго" уточнило, что во вторник планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии общим объемом 30,7 тысячи мегаватт-часов.
Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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ЖКХУкраинаВенгрияПольшаГерман ГалущенкоУкрэнергоЕвросоюз
 
 
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