https://ria.ru/20240702/ukraina-1956831103.html

Украина запросила аварийную помощь из трех стран Европы

Украина запросила аварийную помощь из трех стран Европы - РИА Новости, 02.07.2024

Украина запросила аварийную помощь из трех стран Европы

Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Венгрии, Польши и Словакии в вечерние часы пиковой нагрузки, сообщает украинская... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:11

2024-07-02T12:11

2024-07-02T12:11

жкх

украина

венгрия

польша

герман галущенко

укрэнерго

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950647587_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a179a58c459f9515e3ce393844da4345.jpg

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Венгрии, Польши и Словакии в вечерние часы пиковой нагрузки, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго". Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее сообщал, что Украина стала получать намного меньше электроэнергии из стран Европы из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды в странах ЕС. "Вчера, 1 июля, в вечерние часы для уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов в энергосистеме, Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши, Словакии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. "Укрэнерго" уточнило, что во вторник планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии общим объемом 30,7 тысячи мегаватт-часов. Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240630/energooborudovanie-1956480889.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941465821.html

украина

венгрия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, украина, венгрия, польша, герман галущенко, укрэнерго, евросоюз