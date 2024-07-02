https://ria.ru/20240702/ukraina-1956815012.html

"Самый дорогостоящий". На Украине забили тревогу из-за удара ВС России

"Самый дорогостоящий". На Украине забили тревогу из-за удара ВС России - РИА Новости, 02.07.2024

"Самый дорогостоящий". На Украине забили тревогу из-за удара ВС России

Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации..." — говорится в публикации. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:07

2024-07-02T11:07

2024-07-02T12:53

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Удар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород вызвал бурную реакцию на Украине и волну критики в адрес офицеров украинской армии, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что украинские блогеры поспешили обвинить офицеров, которые приказали экипажам Су-27 разместить свои самолеты на открытой базе в опасной близости от линии фронта. На военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом — склады и автотранспортное предприятие. Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.В результате удара уничтожены пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по связанной с ВСУ инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240702/iskander-1956805539.html

https://ria.ru/20240702/putin-1956799612.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, су-27