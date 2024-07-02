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"Самый дорогостоящий". На Украине забили тревогу из-за удара ВС России - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 02.07.2024 (обновлено: 12:53 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956815012.html
"Самый дорогостоящий". На Украине забили тревогу из-за удара ВС России
"Самый дорогостоящий". На Украине забили тревогу из-за удара ВС России - РИА Новости, 02.07.2024
"Самый дорогостоящий". На Украине забили тревогу из-за удара ВС России
Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации..." — говорится в публикации. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:07
2024-07-02T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
су-27
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Удар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород вызвал бурную реакцию на Украине и волну критики в адрес офицеров украинской армии, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что украинские блогеры поспешили обвинить офицеров, которые приказали экипажам Су-27 разместить свои самолеты на открытой базе в опасной близости от линии фронта. На военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом — склады и автотранспортное предприятие. Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.В результате удара уничтожены пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по связанной с ВСУ инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240702/iskander-1956805539.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, су-27
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-27
"Самый дорогостоящий". На Украине забили тревогу из-за удара ВС России

Forbes: удар ВС РФ по аэродрому вызвал волну критики в адрес офицеров ВСУ

© Кадр видео из соцсетейУдар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород
Удар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород
© Кадр видео из соцсетей
Удар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Удар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород вызвал бурную реакцию на Украине и волну критики в адрес офицеров украинской армии, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

"Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации..." — говорится в публикации.
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Появилось видео с последствиями удара по украинскому аэродрому Миргород
10:27
В статье отмечается, что украинские блогеры поспешили обвинить офицеров, которые приказали экипажам Су-27 разместить свои самолеты на открытой базе в опасной близости от линии фронта.

На военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом — склады и автотранспортное предприятие. Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.
В результате удара уничтожены пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по связанной с ВСУ инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСу-27
 
 
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