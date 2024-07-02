СМИ: на Украине испугались фиаско Макрона
Gazeta.pl: провал коалиции Макрона на выборах вызвал тревогу в Киеве
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Итоги первого тура парламентских выборов во Франции, на которых победила партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, вызвали тревогу в Киеве, пишет польское издание Gazeta.pl.
«
"Киев с беспокойством следит, за кого голосуют французы. Многое будет зависеть от того, кто будет иметь большинство в парламенте. Потому что любой пакет военной помощи, инициированный президентом, должен быть одобрен правительством", — говорится в материале.
В статье отмечается, что украинцев также беспокоит усиление позиций самой Марин Ле Пен, которая "никогда не скрывала своих симпатий к Путину" и громче всех выступала против инициативы Макрона, начавшего публичную дискуссию о возможной отправке западных инструкторов на Украину. Таким образом, победа правых сил на выборах во Франции может перечеркнуть эту возможность, как и поставки Киеву ракет французского производства, констатировал автор материала.
По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона стала третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.
Ранее Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его утверждению, "многие страны" согласились с подходом Парижа.
Ранее Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его утверждению, "многие страны" согласились с подходом Парижа.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку солдат ВСУ, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Франции и Британии по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждениях в Европе этой темы, и подчеркнули, что позиция Елисейского дворца в отношении нанесения России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.