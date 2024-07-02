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СМИ: на Украине испугались фиаско Макрона - РИА Новости, 02.07.2024
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04:49 02.07.2024 (обновлено: 06:27 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956773310.html
СМИ: на Украине испугались фиаско Макрона
СМИ: на Украине испугались фиаско Макрона - РИА Новости, 02.07.2024
СМИ: на Украине испугались фиаско Макрона
Итоги первого тура парламентских выборов во Франции, на которых победила партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а коалиция президента Эммануэля Макрона РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T04:49
2024-07-02T06:27
франция
украина
киев
эммануэль макрон
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Итоги первого тура парламентских выборов во Франции, на которых победила партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, вызвали тревогу в Киеве, пишет польское издание Gazeta.pl."Киев с беспокойством следит, за кого голосуют французы. Многое будет зависеть от того, кто будет иметь большинство в парламенте. Потому что любой пакет военной помощи, инициированный президентом, должен быть одобрен правительством", — говорится в материале.В статье отмечается, что украинцев также беспокоит усиление позиций самой Марин Ле Пен, которая "никогда не скрывала своих симпатий к Путину" и громче всех выступала против инициативы Макрона, начавшего публичную дискуссию о возможной отправке западных инструкторов на Украину. Таким образом, победа правых сил на выборах во Франции может перечеркнуть эту возможность, как и поставки Киеву ракет французского производства, констатировал автор материала.По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона стала третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.Ранее Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его утверждению, "многие страны" согласились с подходом Парижа.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку солдат ВСУ, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Франции и Британии по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждениях в Европе этой темы, и подчеркнули, что позиция Елисейского дворца в отношении нанесения России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.
https://ria.ru/20240627/udar-1955739440.html
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франция, украина, киев, эммануэль макрон, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Франция, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: на Украине испугались фиаско Макрона

Gazeta.pl: провал коалиции Макрона на выборах вызвал тревогу в Киеве

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Итоги первого тура парламентских выборов во Франции, на которых победила партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, вызвали тревогу в Киеве, пишет польское издание Gazeta.pl.
«
"Киев с беспокойством следит, за кого голосуют французы. Многое будет зависеть от того, кто будет иметь большинство в парламенте. Потому что любой пакет военной помощи, инициированный президентом, должен быть одобрен правительством", — говорится в материале.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Враждебно настроены". Во Франции испугались сильного удара из-за Украины
27 июня, 03:30
В статье отмечается, что украинцев также беспокоит усиление позиций самой Марин Ле Пен, которая "никогда не скрывала своих симпатий к Путину" и громче всех выступала против инициативы Макрона, начавшего публичную дискуссию о возможной отправке западных инструкторов на Украину. Таким образом, победа правых сил на выборах во Франции может перечеркнуть эту возможность, как и поставки Киеву ракет французского производства, констатировал автор материала.
По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона стала третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

Ранее Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его утверждению, "многие страны" согласились с подходом Парижа.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку солдат ВСУ, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Франции и Британии по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждениях в Европе этой темы, и подчеркнули, что позиция Елисейского дворца в отношении нанесения России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.
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ФранцияУкраинаКиевЭммануэль МакронДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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