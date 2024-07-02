https://ria.ru/20240702/ukraina-1956772996.html

Хуже дефолта. Украинцев предупредили о накинутой "удавке"

Хуже дефолта. Украинцев предупредили о накинутой "удавке" - РИА Новости, 02.07.2024

Хуже дефолта. Украинцев предупредили о накинутой "удавке"

Украине могут навязать невыгодную реструктуризацию долга, что еще хуже, чем дефолт, такое мнение в своем Facebook* выразил киевский экономист Алексей Кущ РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T04:26

2024-07-02T04:26

2024-07-02T04:26

в мире

алексей кущ

украина

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украине могут навязать невыгодную реструктуризацию долга, что еще хуже, чем дефолт, такое мнение в своем Facebook* выразил киевский экономист Алексей Кущ"Кстати, дефолта Украины не будет. Скорее всего, будет крайне невыгодная для нас реструктуризация долга. Что еще хуже", — предупредил Кущ.По его словам, дефолт в условиях конфликта "не так страшен", так как на внешних частных долговых рынках Украина все равно не занимает, а вся западная финансовая помощь носит геополитический, а не коммерческий характер.Как считает экономист, невыгодная реструктуризация означает то, что Киеву спишут мало долгов, дадут короткую отсрочку, а процент по долгу не снизят или снизят незначительно."Я предупреждал в 2022 году — теряем историческое окно возможностей для снятия долговой удавки. Как только получим долгосрочные пакеты западного финансирования, никто уже нам ничего серьезного не спишет", — добавил Кущ.Как ранее сообщило британское издание The Economist, Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной. Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей заявлял РИА Новости, что фонд не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Киева перед организацией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240630/ukraina-1956399351.html

https://ria.ru/20240628/mvf-1956235248.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей кущ, украина, мвф