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Хуже дефолта. Украинцев предупредили о накинутой "удавке" - РИА Новости, 02.07.2024
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04:26 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956772996.html
Хуже дефолта. Украинцев предупредили о накинутой "удавке"
Хуже дефолта. Украинцев предупредили о накинутой "удавке" - РИА Новости, 02.07.2024
Хуже дефолта. Украинцев предупредили о накинутой "удавке"
Украине могут навязать невыгодную реструктуризацию долга, что еще хуже, чем дефолт, такое мнение в своем Facebook* выразил киевский экономист Алексей Кущ РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T04:26
2024-07-02T04:26
в мире
алексей кущ
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украине могут навязать невыгодную реструктуризацию долга, что еще хуже, чем дефолт, такое мнение в своем Facebook* выразил киевский экономист Алексей Кущ"Кстати, дефолта Украины не будет. Скорее всего, будет крайне невыгодная для нас реструктуризация долга. Что еще хуже", — предупредил Кущ.По его словам, дефолт в условиях конфликта "не так страшен", так как на внешних частных долговых рынках Украина все равно не занимает, а вся западная финансовая помощь носит геополитический, а не коммерческий характер.Как считает экономист, невыгодная реструктуризация означает то, что Киеву спишут мало долгов, дадут короткую отсрочку, а процент по долгу не снизят или снизят незначительно."Я предупреждал в 2022 году — теряем историческое окно возможностей для снятия долговой удавки. Как только получим долгосрочные пакеты западного финансирования, никто уже нам ничего серьезного не спишет", — добавил Кущ.Как ранее сообщило британское издание The Economist, Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной. Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей заявлял РИА Новости, что фонд не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Киева перед организацией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240630/ukraina-1956399351.html
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в мире, алексей кущ, украина, мвф
В мире, Алексей Кущ, Украина, МВФ
Хуже дефолта. Украинцев предупредили о накинутой "удавке"

Экономист Кущ: Украине могут навязать невыгодную реструктуризацию долга

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент независимости Украины в Киеве
Монумент независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украине могут навязать невыгодную реструктуризацию долга, что еще хуже, чем дефолт, такое мнение в своем Facebook* выразил киевский экономист Алексей Кущ
"Кстати, дефолта Украины не будет. Скорее всего, будет крайне невыгодная для нас реструктуризация долга. Что еще хуже", — предупредил Кущ.
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По его словам, дефолт в условиях конфликта "не так страшен", так как на внешних частных долговых рынках Украина все равно не занимает, а вся западная финансовая помощь носит геополитический, а не коммерческий характер.
Как считает экономист, невыгодная реструктуризация означает то, что Киеву спишут мало долгов, дадут короткую отсрочку, а процент по долгу не снизят или снизят незначительно.
"Я предупреждал в 2022 году — теряем историческое окно возможностей для снятия долговой удавки. Как только получим долгосрочные пакеты западного финансирования, никто уже нам ничего серьезного не спишет", — добавил Кущ.
Как ранее сообщило британское издание The Economist, Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной. Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей заявлял РИА Новости, что фонд не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Киева перед организацией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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