https://ria.ru/20240702/ukraina-1956767983.html

Экс-премьер Греции обвинил Европу в разжигании войны на Украине

Экс-премьер Греции обвинил Европу в разжигании войны на Украине - РИА Новости, 02.07.2024

Экс-премьер Греции обвинил Европу в разжигании войны на Украине

Европа вместо инициативы по прекращению огня на Украине и по поиску мирного решения ведет все более агрессивную воинственную политику эскалации конфликта,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T01:45

2024-07-02T01:45

2024-07-02T03:31

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АФИНЫ, 2 июл - РИА Новости. Европа вместо инициативы по прекращению огня на Украине и по поиску мирного решения ведет все более агрессивную воинственную политику эскалации конфликта, заявил бывший премьер-министр Греции Костас Караманлис. Он выступил в понедельник вечером на презентации книги "Секретные папки Караманлиса" журналиста Манолиса Коттакиса, речь экс-премьера опубликовал сайт общественного телевидения ERTNews. Караманлис был премьер-министром Греции в 2004-2009 годах, при нем отношения Греции и России укреплялись. "Однозначное и единодушное осуждение российского вторжения на Украину не является достаточным оправданием для принятия все более агрессивного и жесткого отношения к ведению и продолжению войны. Вместо того, чтобы взять на себя инициативу по прекращению огня и поиску решения на основе Минских соглашений, Европа часто переусердствует в своем поведении сторонника войны. Но это, скорее всего, приведет либо к постоянной и опасной дальнейшей эскалации конфликта, либо к поиску выхода из него в более поздние сроки, но в еще более неблагоприятных условиях", - сказал Караманлис. "Главной жертвой станет сама Украина и ее народ, а также Европа, которая спустя восемьдесят лет видит приближение угрозы всеобщей войны на своей территории", - заявил экс-премьер. По его словам, этот геополитический парадокс усугубляется неспособностью Европы играть активную роль, как ей следовало бы, в усилиях по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. "Самоочевидное право Израиля на самооборону и отражение террористических акций ХАМАС не снимает с него ответственности за недопущение действий против мирных палестинцев. Разумеется, это также не снимает с него ответственности за подрыв единственного существующего решения - создания независимого палестинского государства", - сказал Караманлис. Он подчеркнул, что в этой сложной и непредсказуемой геополитической обстановке существует высокий риск усиления напряженности, вплоть до пожара, на Западных Балканах. "Дейтонские соглашения фактически стали мертвой буквой, Косово зашло в тупик, национализм и "великие идеи" в регионе, вместо того чтобы постепенно утихнуть, вновь набирают обороты. В отношении поведения, скрывающего ирредентистские намерения и подрывающего добрососедские отношения, необходимо направить четкий и твердый сигнал Тиране и Скопье: такое поведение не будут терпеть, и оно будет иметь последствия. С дополнительным напоминанием о том, что их путь в Европу зависит от Греции", - сказал Караманлис. Что касается позиции Турции, Караманлис заявил, что "гегемонистские амбиции Турции", прямой вызов территориальной целостности и суверенным правам" Греции никуда не делись. "Любое временное затишье в риторике и провокациях не должно заслонять истину. Турция имеет четкую ревизионистскую повестку дня в регионе и напрямую угрожает Греции и Кипру", - сказал Караманлис. Говоря об общих европейских проблемах, он заявил, что Европа не первый раз сталкивается с кризисом, но впервые он имеет тенденцию перерастать в общий политический кризис, кризис институтов, кризис доверия. "Исторические партии, на протяжении многих десятилетий игравшие ведущую роль в событиях своих стран, исчезают или находятся в фазе прогрессирующего упадка. Граждане дистанцируются от них, потому что они потеряли или теряют доверие к ним, к их политике, к их программам. … Неужели все они (граждане) в одночасье превратились в фанатичных последователей крайне правых или профашистских политических формирований? Или же все более значительные слои населения отвергают модель жизни и общества, которую они видят навязанной им сверху, и чувствуют необходимость протестовать и реагировать?" - сказал Караманлис. Он отметил, что реакция большинства европейских лидеров не показывает ни осознания того, что на самом деле произошло, ни серьезных размышлений о том, что идет не так, ни искренней готовности к существенным изменениями политики. "Пытаясь принизить значимость предвыборного послания, они не стесняются в публичных выступлениях с легкостью отпускать пренебрежительные и уничижительные замечания в адрес протестующих граждан. Внезапно Европа наполнилась популистами, правыми экстремистами, сторонниками фашистов и фанатиками. Дебилами, не способными понять современные тенденции и приоритеты мультикультурализма, неограниченных прав, всемогущих рынков и непрозрачной банковской системы, постепенного исчезновения национального государства. Но все это - примеры нездорового и опасного менталитета", - сказал Караманлис. "Даже в этот последний час Европа призвана, наконец, оказаться на высоте. Взяв на себя роль, которая принадлежит ее в глобальных событиях, и ответственность, которую она несет за мир, стабильность, демократию и процветание, по крайней мере, на нашем континенте", - сказал экс-премьер.

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https://ria.ru/20240302/otpravka-1930728140.html

https://ria.ru/20240702/mirgorod-1956767299.html

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в мире, европа, греция, украина, хамас