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Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.07.2024

Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 110 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T00:23

2024-07-02T00:23

2024-07-02T00:23

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 110 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемнадцать обстрелов - на донецком направлении. Двадцать четыре обстрела - на горловском направлении", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 110 различных боеприпасов. Поступила информация о гибели одного мирного жителя и ранении пяти гражданских лиц. В предыдущие сутки было зафиксировано 26 обстрелов.

https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк