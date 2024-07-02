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Путин подписал указ о назначениях в руководстве Минюста
Путин подписал указ о назначениях в руководстве Минюста - РИА Новости, 02.07.2024
Путин подписал указ о назначениях в руководстве Минюста
Президент России Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву статс-секретарем - замминистра юстиции, а Константина Панферова - замглавы Минюста РФ, соответствующий... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:01
2024-07-02T11:01
2024-07-02T11:03
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву статс-секретарем - замминистра юстиции, а Константина Панферова - замглавы Минюста РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить: Ардабьеву Елену Анатольевну - статс-секретарем - заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности; Панферова Константина Юрьевича - заместителем министра юстиции Российской Федерации", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 2 июля.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ о назначениях в руководстве Минюста
Путин назначил Ардабьеву и Панферова замглавы Минюста