https://ria.ru/20240702/ukaz-1956813508.html

Путин подписал указ о назначениях в руководстве Минюста

Путин подписал указ о назначениях в руководстве Минюста - РИА Новости, 02.07.2024

Путин подписал указ о назначениях в руководстве Минюста

Президент России Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву статс-секретарем - замминистра юстиции, а Константина Панферова - замглавы Минюста РФ, соответствующий... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:01

2024-07-02T11:01

2024-07-02T11:03

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву статс-секретарем - замминистра юстиции, а Константина Панферова - замглавы Минюста РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить: Ардабьеву Елену Анатольевну - статс-секретарем - заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности; Панферова Константина Юрьевича - заместителем министра юстиции Российской Федерации", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 2 июля.

https://ria.ru/20240617/naznacheniya-1953462406.html

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политика, россия, владимир путин