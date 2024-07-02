https://ria.ru/20240702/udar-1956785251.html

"Искандеры-М" поразили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород

"Искандеры-М" поразили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород - РИА Новости, 02.07.2024

"Искандеры-М" поразили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород

Российские войска поразили семь украинских самолетов при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области, заявило Минобороны. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T08:52

2024-07-02T08:52

2024-07-02T11:13

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские войска поразили семь украинских самолетов при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области, заявило Минобороны."Расчетами ОТРК "Искандер-М" Вооруженных сил Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме Миргород. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники", — говорится в сообщении.В результате удара уничтожено пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения, уточнили в Минобороны.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html

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Удары "Искандерами" по стоянке самолетов ВСУ в Полтавской области Российские войска ударили "Искандерами" по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород" в Полтавской области, уничтожены 5 действующих и повреждены 2 находящихся на ремонте Су-27, сообщило Минобороны 2024-07-02T08:52 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)