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"Искандеры-М" поразили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород - РИА Новости, 02.07.2024
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08:52 02.07.2024 (обновлено: 11:13 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/udar-1956785251.html
"Искандеры-М" поразили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород
"Искандеры-М" поразили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород - РИА Новости, 02.07.2024
"Искандеры-М" поразили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород
Российские войска поразили семь украинских самолетов при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области, заявило Минобороны. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T08:52
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специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские войска поразили семь украинских самолетов при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области, заявило Минобороны."Расчетами ОТРК "Искандер-М" Вооруженных сил Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме Миргород. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники", — говорится в сообщении.В результате удара уничтожено пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения, уточнили в Минобороны.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Удары "Искандерами" по стоянке самолетов ВСУ в Полтавской области
Российские войска ударили "Искандерами" по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород" в Полтавской области, уничтожены 5 действующих и повреждены 2 находящихся на ремонте Су-27, сообщило Минобороны
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Искандеры-М" поразили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород

Расчеты "Искандер-М" нанесли групповой ракетный удар по аэродрому ВСУ Миргород

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские войска поразили семь украинских самолетов при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области, заявило Минобороны.
"Расчетами ОТРК "Искандер-М" Вооруженных сил Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме Миргород. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники", — говорится в сообщении.
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На военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом — склады и автотранспортное предприятие. Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.

В результате удара уничтожено пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения, уточнили в Минобороны.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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