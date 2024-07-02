https://ria.ru/20240702/udar-1956785251.html
"Искандеры-М" поразили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород
"Искандеры-М" поразили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород - РИА Новости, 02.07.2024
"Искандеры-М" поразили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород
Российские войска поразили семь украинских самолетов при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области, заявило Минобороны. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T08:52
2024-07-02T08:52
2024-07-02T11:13
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956786581_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e279d44e58d2be4306c948f64909801.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские войска поразили семь украинских самолетов при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области, заявило Минобороны."Расчетами ОТРК "Искандер-М" Вооруженных сил Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме Миргород. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники", — говорится в сообщении.В результате удара уничтожено пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения, уточнили в Минобороны.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956786581_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_073a3eac1ff701b967c3f213d5eb9772.jpg
Удары "Искандерами" по стоянке самолетов ВСУ в Полтавской области
Российские войска ударили "Искандерами" по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород" в Полтавской области, уничтожены 5 действующих и повреждены 2 находящихся на ремонте Су-27, сообщило Минобороны
2024-07-02T08:52
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Искандеры-М" поразили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород
Расчеты "Искандер-М" нанесли групповой ракетный удар по аэродрому ВСУ Миргород