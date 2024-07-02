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Учения по локализации и ликвидации очага ящура пройдут на Вологодчине - РИА Новости, 02.07.2024
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19:33 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/ucheniya-1956953089.html
Учения по локализации и ликвидации очага ящура пройдут на Вологодчине
Учения по локализации и ликвидации очага ящура пройдут на Вологодчине - РИА Новости, 02.07.2024
Учения по локализации и ликвидации очага ящура пройдут на Вологодчине
На площадке Вологодского муниципального округа 4 июля пройдут межрегиональные учения по локализации и ликвидации условного очага ящура, сообщил врио губернатора РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:33
2024-07-02T19:33
вологодская область
здоровье - общество
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. На площадке Вологодского муниципального округа 4 июля пройдут межрегиональные учения по локализации и ликвидации условного очага ящура, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов. "Цель проведения таких масштабных мероприятий – это проверка готовности государственной ветеринарной службы, а также иных служб и ведомств региона к оперативным действиям в условиях возникновения вспышек особо опасных болезней", – сообщил Филимонов, слова которого привели в пресс-службе правительства Вологодской области. По словам начальника управления ветеринарии Вологодской области Сергея Воропаева, ящур – опасное вирусное заболевание животных и человека, которое наносит животноводстве колоссальный экономический ущерб. За считанные часы от одного животного могут заразиться сотни. Особо восприимчив к инфекции крупнорогатый и мелкорогатый скот. "Вологодчина благополучна по ящуру с 1970 года. И нам важно поддерживать этот статус. Впервые мы проводим учения такого масштаба. Они объединят 13 регионов страны и представителей министерства сельского хозяйства. Приедут коллеги из Калининграда, Казани, Московской области, Санкт-Петербурга, Мурманска, Новгорода, Твери и других городов. В учениях будут задействованы более 100 специалистов государственной ветеринарной службы страны и других ведомств. Главная цель – отработка практических навыков всех служб, оперативное реагирование и их взаимодействие в случае возникновения чрезвычайно эпизоотической ситуации", – цитируют в пресс-службе Воропаева. В свою очередь врио губернатора Филимонов добавил, что укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы находится на постоянном контроле властей региона. Так, в 2024 году было выделено более 60 миллионов рублей на оснащение оборудованием областной ветеринарной службы и на строительство нового модульного здания ветеринарной станции в Вытегре. Кроме того, ранее был создан сводный противоэпизоотический отряд. Его цель – оперативное выявление заразных заболеваний животных, быстрая ликвидация и недопущение дальнейшего распространения болезней. С сегодняшнего дня начинается поэтапное увеличение заработной платы сотрудников государственной ветеринарной службы. В текущем году уже выделено 36 миллионов рублей на эти цели. На первом этапе изменения затронут ветеринарных врачей, которые находятся на бюджетных ставках, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230927/zabolevaniya-1898885734.html
https://ria.ru/20240207/yaschur-1925942461.html
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здоровье - общество, вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Здоровье - Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов

Учения по локализации и ликвидации очага ящура пройдут на Вологодчине

© Фото : пресс-служба правительства Вологодской областиВ Вологодской области пройдут межрегиональные учения по локализации и ликвидации очага ящура
В Вологодской области пройдут межрегиональные учения по локализации и ликвидации очага ящура - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Вологодской области
В Вологодской области пройдут межрегиональные учения по локализации и ликвидации очага ящура
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. На площадке Вологодского муниципального округа 4 июля пройдут межрегиональные учения по локализации и ликвидации условного очага ящура, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов.
«
"Цель проведения таких масштабных мероприятий – это проверка готовности государственной ветеринарной службы, а также иных служб и ведомств региона к оперативным действиям в условиях возникновения вспышек особо опасных болезней", – сообщил Филимонов, слова которого привели в пресс-службе правительства Вологодской области.
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По словам начальника управления ветеринарии Вологодской области Сергея Воропаева, ящур – опасное вирусное заболевание животных и человека, которое наносит животноводстве колоссальный экономический ущерб. За считанные часы от одного животного могут заразиться сотни. Особо восприимчив к инфекции крупнорогатый и мелкорогатый скот.
"Вологодчина благополучна по ящуру с 1970 года. И нам важно поддерживать этот статус. Впервые мы проводим учения такого масштаба. Они объединят 13 регионов страны и представителей министерства сельского хозяйства. Приедут коллеги из Калининграда, Казани, Московской области, Санкт-Петербурга, Мурманска, Новгорода, Твери и других городов. В учениях будут задействованы более 100 специалистов государственной ветеринарной службы страны и других ведомств. Главная цель – отработка практических навыков всех служб, оперативное реагирование и их взаимодействие в случае возникновения чрезвычайно эпизоотической ситуации", – цитируют в пресс-службе Воропаева.
В свою очередь врио губернатора Филимонов добавил, что укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы находится на постоянном контроле властей региона.
Так, в 2024 году было выделено более 60 миллионов рублей на оснащение оборудованием областной ветеринарной службы и на строительство нового модульного здания ветеринарной станции в Вытегре. Кроме того, ранее был создан сводный противоэпизоотический отряд. Его цель – оперативное выявление заразных заболеваний животных, быстрая ликвидация и недопущение дальнейшего распространения болезней.
С сегодняшнего дня начинается поэтапное увеличение заработной платы сотрудников государственной ветеринарной службы. В текущем году уже выделено 36 миллионов рублей на эти цели. На первом этапе изменения затронут ветеринарных врачей, которые находятся на бюджетных ставках, заключили в пресс-службе.
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Вологодская областьЗдоровье - ОбществоВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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