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Twitch оштрафовали на миллион рублей за отказ удалить запрещенный контент
Twitch оштрафовали на миллион рублей за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 02.07.2024
Twitch оштрафовали на миллион рублей за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:40
2024-07-02T16:40
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначен административный штраф в размере один миллион рублей", - сказала собеседница агентства. Ранее суд в Москве неоднократно штрафовал Twitch по различным статьям КоАП, в том числе за неудаление запрещенного контента. Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.
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Twitch оштрафовали на миллион рублей за отказ удалить запрещенный контент
Суд оштрафовал Twitch на миллион рублей за отказ удалить запрещенный контент