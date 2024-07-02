https://ria.ru/20240702/turtsiya-1956863225.html

В Турции задержали более 470 человек из-за беспорядков

В Турции задержали более 470 человек из-за беспорядков - РИА Новости, 02.07.2024

В Турции задержали более 470 человек из-за беспорядков

Свыше 470 человек задержаны из-за беспорядков в турецкой провинции Кайсери, на юге страны, сообщил глава МВД Али Ерликая в соцсети Х. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:17

2024-07-02T14:17

2024-07-02T14:20

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АНКАРА, 2 июл - РИА Новости. Свыше 470 человек задержаны из-за беспорядков в турецкой провинции Кайсери, на юге страны, сообщил глава МВД Али Ерликая в соцсети Х. В воскресенье в турецкой провинции Кайсери произошли беспорядки после того, как полицейские задержали сирийца в связи с насилием в отношении ребёнка сирийского происхождения, который приходится ему родственником. Ребенок передан органам опеки, мужчину арестовали. Администрация президента Турции на фоне беспорядков заявила о попытке провокаций с целью нарушить мир и порядок в республике. При этом сирийская радиостанция Sham FM ранее сообщила, что в районах Африн, Аазаз и Эль-Баб на севере провинции Алеппо произошли столкновения между турецкими войсками и боевиками ряда группировок, считающихся лояльными Анкаре. "После безобразного инцидента в Кайсери в некоторых городах нашей страны были организованы провокационные акции протеста против сирийцев. После провокационных акций, проведенных с использованием незаконных средств, были задержаны 474 человека. Установлено, что 285 задержанных имеют судимости за различные преступления (незаконный ввоз мигрантов, нанесение телесных повреждений, наркотики, грабежи, кражи, порча имущества, сексуальные домогательства, мошенничество, подделка денег, угрозы, оскорбления, лишение личной свободы и т.д.)", - написал Ерликая. "Давайте не будем вестись на провокации. Давайте вести себя сдержанно. Не будем совершать преступления, нанося ущерб людям, окружающей среде и имуществу незаконными способами. Наше государство сильное. Те, кто замышляет против нашего государства и нашей нации, получат заслуженный ответ", - отметил глава МВД. МВД Турции сообщило, что в связи с беспорядками в Кайсери порядка 37% сообщений в соцсетях были опубликованы ботами, а почти 70% сообщений написаны с целью провокаций. Начато расследование в связи с 63 аккаунтами в соцсетях, владельцы десяти уже привлечены к ответственности. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках, глава МВД Али Ерликая заявил, что Турция - это правовое государство, а преступники получают заслуженное наказание. Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал одной из причин произошедшего "ядовитые" рассуждения оппозиции.

https://ria.ru/20240702/turtsiya-1956839028.html

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кайсери

турция

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в мире, кайсери, турция