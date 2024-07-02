https://ria.ru/20240702/tuberkulez-1956931981.html

В МГУ выявили случай туберкулеза

В МГУ выявили случай туберкулеза - РИА Новости, 02.07.2024

В МГУ выявили случай туберкулеза

На факультете фундаментальной медицины МГУ у студентки магистратуры диагностирован туберкулез, круг контактирующих лиц проверят на данное заболевание, сообщили... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:39

2024-07-02T17:39

2024-07-02T17:45

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

происшествия

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На факультете фундаментальной медицины МГУ у студентки магистратуры диагностирован туберкулез, круг контактирующих лиц проверят на данное заболевание, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета."Зафиксирован случай туберкулеза на факультете фундаментальной медицины у студентки магистратуры. Будут проведены все необходимые мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора", - сказали в пресс-службе.Круг контактировавших лиц будут проверять на туберкулез, также на факультете проведут дезинфекцию."Какая-то мобилизация студентов, несмотря на каникулы, конечно, потребуется. Факультет выполнит все предписания, полученные от Роспотребнадзора", - сказали на факультете, уточнив, что пока есть информация только об одном случае туберкулеза.

https://ria.ru/20240621/tuberkulez-1954469954.html

москва

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия, мгу имени м. в. ломоносова