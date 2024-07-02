https://ria.ru/20240702/tuberkulez-1956931981.html
В МГУ выявили случай туберкулеза
В МГУ выявили случай туберкулеза - РИА Новости, 02.07.2024
В МГУ выявили случай туберкулеза
На факультете фундаментальной медицины МГУ у студентки магистратуры диагностирован туберкулез, круг контактирующих лиц проверят на данное заболевание, сообщили... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:39
2024-07-02T17:39
2024-07-02T17:45
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На факультете фундаментальной медицины МГУ у студентки магистратуры диагностирован туберкулез, круг контактирующих лиц проверят на данное заболевание, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета."Зафиксирован случай туберкулеза на факультете фундаментальной медицины у студентки магистратуры. Будут проведены все необходимые мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора", - сказали в пресс-службе.Круг контактировавших лиц будут проверять на туберкулез, также на факультете проведут дезинфекцию."Какая-то мобилизация студентов, несмотря на каникулы, конечно, потребуется. Факультет выполнит все предписания, полученные от Роспотребнадзора", - сказали на факультете, уточнив, что пока есть информация только об одном случае туберкулеза.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия, мгу имени м. в. ломоносова
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва, Происшествия, МГУ имени М. В. Ломоносова
В МГУ выявили случай туберкулеза
На факультете фундаментальной медицины МГУ зафиксировали случай туберкулеза
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На факультете фундаментальной медицины МГУ у студентки магистратуры диагностирован туберкулез, круг контактирующих лиц проверят на данное заболевание, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета.
«
"Зафиксирован случай туберкулеза на факультете фундаментальной медицины у студентки магистратуры. Будут проведены все необходимые мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора", - сказали в пресс-службе.
Круг контактировавших лиц будут проверять на туберкулез, также на факультете проведут дезинфекцию.
"Какая-то мобилизация студентов, несмотря на каникулы, конечно, потребуется. Факультет выполнит все предписания, полученные от Роспотребнадзора", - сказали на факультете, уточнив, что пока есть информация только об одном случае туберкулеза.