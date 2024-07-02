https://ria.ru/20240702/tsentr-1956774413.html

В ГД предложили учредить образовательный центр для преподавателей

В ГД предложили учредить образовательный центр для преподавателей - РИА Новости, 02.07.2024

В ГД предложили учредить образовательный центр для преподавателей

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила правительству учредить всероссийский образовательный центр для преподавателей начального, среднего и высшего уровней... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T05:12

2024-07-02T05:12

2024-07-02T06:20

общество

россия

яна лантратова

дмитрий чернышенко

госдума рф

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила правительству учредить всероссийский образовательный центр для преподавателей начального, среднего и высшего уровней образования. По словам Лантратовой, образовательные программы для учителей на базе центра "Сириус" рассчитаны исключительно на преподавателей основного общего и среднего общего образования, причем именно на тех, кто работает с талантливыми детьми, то есть участниками олимпиад. "Представляется необходимым предложить учреждение всероссийского образовательного центра для преподавателей начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего уровня образования Российской Федерации", - сказано в обращении депутата к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко (есть в распоряжении РИА Новости). В обращении отмечается, что необходимо учитывать, что программы повышения квалификации в рамках образовательных лагерей для преподавателей имеют высокую эффективность, так как позволяют преподавателям обмениваться опытом с коллегами из других регионов, повышать свои профессиональные качества. По словам Лантратовой, данный образовательный центр предлагается учредить для повышения квалификации преподавателей, развития условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала преподавателей вне зависимости от их материального положения. А также для повышения уровня коммуникации между преподавателями из разных регионов для обмена опытом и улучшения системы образования Российской Федерации. "Реализация данной инициативы будет способствовать повышению квалификации преподавателей всех уровней образования Российской Федерации, созданию системы обмена опытом преподавателей из разных регионов России, что, в свою очередь, приведет к улучшению системы образования", - считает Лантратова.

https://ria.ru/20231004/obrazovanie-1900543177.html

https://ria.ru/20231101/pedagogika-1906589981.html

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общество, россия, яна лантратова, дмитрий чернышенко, госдума рф