https://ria.ru/20240702/trevoga-1956941406.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.07.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:19
2024-07-02T18:19
2024-07-02T18:23
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Внимание! Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале губернатор.Общественный наземный и морской транспорт в регионе прекратил работу.Ранее было приостановлено движение по Крымскому мосту. Авиационная опасность объявлена также в Херсонской области.
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, Херсонская область
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу