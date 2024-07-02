https://ria.ru/20240702/trevoga-1956941406.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.07.2024

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:19

2024-07-02T18:19

2024-07-02T18:23

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

михаил развожаев

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Внимание! Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале губернатор.Общественный наземный и морской транспорт в регионе прекратил работу.Ранее было приостановлено движение по Крымскому мосту. Авиационная опасность объявлена также в Херсонской области.

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

севастополь

херсонская область

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севастополь, происшествия, михаил развожаев, херсонская область