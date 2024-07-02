https://ria.ru/20240702/tramvai-1956940611.html

Волгоград получил очередную партию новых односекционных трамваев

Волгоград получил очередную партию новых односекционных трамваев - РИА Новости, 02.07.2024

Волгоград получил очередную партию новых односекционных трамваев

Еще пять новых односекционных трамваев "Львенок" доставлено в Волгоград; таким образом, на сегодняшний день город уже получил 17 вагонов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:29

2024-07-02T18:29

2024-07-02T18:30

технологии

волгоград

россия

курск

дмитрий григоренко

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Еще пять новых односекционных трамваев "Львенок" доставлено в Волгоград; таким образом, на сегодняшний день город уже получил 17 вагонов, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ. Программа развития электротранспорта в Волгограде реализуется при поддержке госкорпорации. Данный проект позволяет улучшать качество жизни горожан. Использование отечественных технологий и производств обеспечивает мультипликативный эффект сразу на несколько отраслей экономики. У новых трамваев целый ряд преимуществ: более высокая скорость и, как следствие, уменьшение времени в пути, повышенный комфорт для пассажиров, низкий уровень шума. Трамваи имеют 34 посадочных места, всего способны вместить в себя до 155 человек, модели низкопольные, потому удобны для маломобильных категорий граждан и пассажиров с детскими колясками. Транспорт также оборудован USB-розетками, системой климат-контроля, говорится в сообщении. В целом проект в Волгограде предполагает модернизацию 15 километров (в однопутном исчислении) наземной линии скоростного трамвая, строительство нового участка протяженностью пять километров в однопутном исчислении, реконструкцию двух подземных станций, 11 тяговых подстанций и одного трамвайного депо; приобретение 50 односекционных трамваев "Львенок" и 12 трехсекционных трамваев "Невский". Волгоградский трамвай – единственный в России метротрамвай (вид трамвая с наземными и подземными участками). Проект реализуется в формате концессии с общим бюджетом около 12 миллиардов рублей, участие ВЭБ.РФ - более 3 миллиардов рублей. В настоящее время в городе уже идет масштабная модернизация системы рельсового электротранспорта, добавили в ВЭБе. Там напомнили, что Волгоград входит в десятку городов, модернизацию городского электротранспорта в которых одобрило правительство России. Куратором программы в правительстве РФ является вице-премьер Дмитрий Григоренко. Общая стоимость программы – 252 миллиарда рублей. Всего будут построены и модернизированы 620 километров путей, поставлены 647 трамваев. Программа охватывает почти 8,8 миллиона жителей в Курске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Перми, Ярославле, Липецке, Красноярске, Нижним Новгороде и Краснодаре, заключили в ВЭБе.

https://ria.ru/20240627/infrastruktura-1955946590.html

https://ria.ru/20240620/tramvai-1954276234.html

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россия

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, волгоград, россия, курск, дмитрий григоренко, вэб.рф (вэб)