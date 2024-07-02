https://ria.ru/20240702/trampu-1956975348.html

Приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе перенесли на сентябрь

Приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе перенесли на сентябрь - РИА Новости, 02.07.2024

Приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе перенесли на сентябрь

Приговор бывшему президенту США Дональду Трампу, которого присяжные признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T22:17

2024-07-02T22:17

2024-07-02T22:17

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Приговор бывшему президенту США Дональду Трампу, которого присяжные признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, перенесли на сентябрь, сообщил суд. "Назначенный на 11 июля приговор переносится... Перерыв объявлен до 18 сентября, когда будет объявлено наказание, если это еще будет необходимо, или для других процедур", - говорится в постановлении суда. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе якобы заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году – после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы. После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года. В новом постановлении Верховного суда США говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не попадать. Основываясь на этом решении, адвокаты Трампа заявили о намерении обжаловать вердикт.

https://ria.ru/20240702/bayden-1956770714.html

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в мире, сша, дональд трамп, майкл коэн