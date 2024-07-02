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Приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе перенесли на сентябрь - РИА Новости, 02.07.2024
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22:17 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/trampu-1956975348.html
Приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе перенесли на сентябрь
Приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе перенесли на сентябрь - РИА Новости, 02.07.2024
Приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе перенесли на сентябрь
Приговор бывшему президенту США Дональду Трампу, которого присяжные признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T22:17
2024-07-02T22:17
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Приговор бывшему президенту США Дональду Трампу, которого присяжные признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, перенесли на сентябрь, сообщил суд. "Назначенный на 11 июля приговор переносится... Перерыв объявлен до 18 сентября, когда будет объявлено наказание, если это еще будет необходимо, или для других процедур", - говорится в постановлении суда. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе якобы заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году – после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы. После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года. В новом постановлении Верховного суда США говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не попадать. Основываясь на этом решении, адвокаты Трампа заявили о намерении обжаловать вердикт.
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в мире, сша, дональд трамп, майкл коэн
В мире, США, Дональд Трамп, Майкл Коэн
Приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе перенесли на сентябрь

Приговор Дональду Трампу по делу о выплатах порноактрисе перенесли на сентябрь

© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueДональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Приговор бывшему президенту США Дональду Трампу, которого присяжные признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, перенесли на сентябрь, сообщил суд.
"Назначенный на 11 июля приговор переносится... Перерыв объявлен до 18 сентября, когда будет объявлено наказание, если это еще будет необходимо, или для других процедур", - говорится в постановлении суда.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Байден оценил возможность приговора Трампу по делу о штурме Капитолия
Вчера, 03:07
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе якобы заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году – после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания
1 июля, 11:33
После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года.
В новом постановлении Верховного суда США говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не попадать. Основываясь на этом решении, адвокаты Трампа заявили о намерении обжаловать вердикт.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Рогов назвал мирный план советников Трампа прощупыванием почвы
26 июня, 15:52
 
В миреСШАДональд ТрампМайкл Коэн
 
 
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