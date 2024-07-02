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В Кремле не прокомментировали обещания Трампа закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
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13:20 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/tramp-1956848573.html
В Кремле не прокомментировали обещания Трампа закончить конфликт на Украине
В Кремле не прокомментировали обещания Трампа закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
В Кремле не прокомментировали обещания Трампа закончить конфликт на Украине
Кремль не может прокомментировать заявление экс-президента США Дональда Трампа о готовности закончить конфликт на Украине за один день, не зная его сути, заявил РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:20
2024-07-02T13:20
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кремль не может прокомментировать заявление экс-президента США Дональда Трампа о готовности закончить конфликт на Украине за один день, не зная его сути, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа."Это не первое высказывание Трампа на этот счет. И раньше он тоже высказывался в этом же ключе. Не зная сути, о чем идет речь, прокомментировать это не можем", - сказал журналистам Песков.
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле не прокомментировали обещания Трампа закончить конфликт на Украине

Песков: не можем прокомментировать обещания Трампа закончить конфликт на Украине

© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кремль не может прокомментировать заявление экс-президента США Дональда Трампа о готовности закончить конфликт на Украине за один день, не зная его сути, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа.
"Это не первое высказывание Трампа на этот счет. И раньше он тоже высказывался в этом же ключе. Не зная сути, о чем идет речь, прокомментировать это не можем", - сказал журналистам Песков.
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