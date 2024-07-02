https://ria.ru/20240702/tramp-1956848573.html

В Кремле не прокомментировали обещания Трампа закончить конфликт на Украине

В Кремле не прокомментировали обещания Трампа закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 02.07.2024

В Кремле не прокомментировали обещания Трампа закончить конфликт на Украине

Кремль не может прокомментировать заявление экс-президента США Дональда Трампа о готовности закончить конфликт на Украине за один день, не зная его сути, заявил РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:20

2024-07-02T13:20

2024-07-02T13:20

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дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кремль не может прокомментировать заявление экс-президента США Дональда Трампа о готовности закончить конфликт на Украине за один день, не зная его сути, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа."Это не первое высказывание Трампа на этот счет. И раньше он тоже высказывался в этом же ключе. Не зная сути, о чем идет речь, прокомментировать это не можем", - сказал журналистам Песков.

https://ria.ru/20240702/peskov-1956846797.html

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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп