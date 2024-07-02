https://ria.ru/20240702/telo-1956931841.html
В Сочи спасатели достали тело мужчины из моря
В Сочи спасатели достали тело мужчины из моря - РИА Новости, 02.07.2024
В Сочи спасатели достали тело мужчины из моря
Тело мужчины, обнаруженное очевидцами во время катания на банане в Сочи, эвакуировано спасателями, сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:38
2024-07-02T17:38
2024-07-02T17:38
происшествия
сочи
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 2 июл – РИА Новости. Тело мужчины, обнаруженное очевидцами во время катания на банане в Сочи, эвакуировано спасателями, сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО). "Сегодня в спасательный отряд МЧС поступила информация, что катаясь на банане в акватории пляжа "Горный воздух", очевидцы увидели утонувшего человека. На место происшествия вышел катер МЧС России со спасателями на борту. Погибшего обнаружили на удалении 1,5 км от береговой полосы", - говорится в Telegram-канале ЮРПСО. Уточняется, что спасатели доставили тело мужчины на берег и передали правоохранителям. Личность погибшего неизвестна. Ранее в отряде информировали, что в акватории в районе центрального пляжа "Маяк" обнаружили женщину, которая у дорожки с буйками всю ночь проспала на спине и не утонула.
https://ria.ru/20240701/podrostok-1956555666.html
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происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи спасатели достали тело мужчины из моря
ЮРПСО: в Сочи спасатели достали из моря тело мужчины, обнаруженное туристами