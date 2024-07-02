https://ria.ru/20240702/tankisty-1956774575.html

Танкисты прямой наводкой разгромили "опорник" ВСУ

Танкисты прямой наводкой разгромили "опорник" ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024

Танкисты прямой наводкой разгромили "опорник" ВСУ

Танкисты группировки "Центр" огнем прямой наводкой разгромили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, по российскому танку Т-72Б3М постоянно велся... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T05:14

2024-07-02T05:14

2024-07-02T06:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

т-72б3м

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953375469_0:27:1910:1101_1920x0_80_0_0_d46a5dfe86186a7838d4d1415431c6f1.jpg

ЛУГАНСК, 2 июл – РИА Новости. Танкисты группировки "Центр" огнем прямой наводкой разгромили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, по российскому танку Т-72Б3М постоянно велся минометный огонь и его атаковали FPV-дроны, однако экипаж справился с поставленной задачей, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "В зоне проведения СВО экипаж танка Т-72Б3М горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём прямой наводкой уничтожил опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых групп на авдеевском направлении", - сообщили в МО. В ведомстве добавили, что танкисты выдвинулись на огневые позиции для стрельбы прямой наводкой. Их задачей была поддержка российских штурмовиков. Приблизившись к укреплениям ВСУ, экипаж "отработал" по ним 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, уничтожая пулеметные точки и укрепления. "Стрельба велась с дистанции около 800 метров в ходе постоянного минометного обстрела и применения FPV-дронов со стороны националистов. Выполнив поставленную задачу, экипаж танка покинул огневую позицию для пополнения боекомплекта в тыловом районе", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО отметили, что грамотные и умелые действия военнослужащих позволили штурмовым группам пехоты захватить позиции противника и укрепиться в назначенном районе.

https://ria.ru/20240615/minoborony-1953062515.html

https://ria.ru/20240520/tankisty-1947084981.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, т-72б3м