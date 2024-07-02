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Танкисты прямой наводкой разгромили "опорник" ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 02.07.2024 (обновлено: 06:22 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/tankisty-1956774575.html
Танкисты прямой наводкой разгромили "опорник" ВСУ
Танкисты прямой наводкой разгромили "опорник" ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
Танкисты прямой наводкой разгромили "опорник" ВСУ
Танкисты группировки "Центр" огнем прямой наводкой разгромили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, по российскому танку Т-72Б3М постоянно велся... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T05:14
2024-07-02T06:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-72б3м
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ЛУГАНСК, 2 июл – РИА Новости. Танкисты группировки "Центр" огнем прямой наводкой разгромили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, по российскому танку Т-72Б3М постоянно велся минометный огонь и его атаковали FPV-дроны, однако экипаж справился с поставленной задачей, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "В зоне проведения СВО экипаж танка Т-72Б3М горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём прямой наводкой уничтожил опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых групп на авдеевском направлении", - сообщили в МО. В ведомстве добавили, что танкисты выдвинулись на огневые позиции для стрельбы прямой наводкой. Их задачей была поддержка российских штурмовиков. Приблизившись к укреплениям ВСУ, экипаж "отработал" по ним 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, уничтожая пулеметные точки и укрепления. "Стрельба велась с дистанции около 800 метров в ходе постоянного минометного обстрела и применения FPV-дронов со стороны националистов. Выполнив поставленную задачу, экипаж танка покинул огневую позицию для пополнения боекомплекта в тыловом районе", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО отметили, что грамотные и умелые действия военнослужащих позволили штурмовым группам пехоты захватить позиции противника и укрепиться в назначенном районе.
https://ria.ru/20240615/minoborony-1953062515.html
https://ria.ru/20240520/tankisty-1947084981.html
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россия, вооруженные силы украины, т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М
Танкисты прямой наводкой разгромили "опорник" ВСУ

Танкисты группировки войск "Центр" прямой наводкой разгромили "опорник" ВСУ

© Минобороны РФВоеннослужащие экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск Центр разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
© Минобороны РФ
Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 июл – РИА Новости. Танкисты группировки "Центр" огнем прямой наводкой разгромили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, по российскому танку Т-72Б3М постоянно велся минометный огонь и его атаковали FPV-дроны, однако экипаж справился с поставленной задачей, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"В зоне проведения СВО экипаж танка Т-72Б3М горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём прямой наводкой уничтожил опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых групп на авдеевском направлении", - сообщили в МО.
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В ведомстве добавили, что танкисты выдвинулись на огневые позиции для стрельбы прямой наводкой. Их задачей была поддержка российских штурмовиков. Приблизившись к укреплениям ВСУ, экипаж "отработал" по ним 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, уничтожая пулеметные точки и укрепления.
"Стрельба велась с дистанции около 800 метров в ходе постоянного минометного обстрела и применения FPV-дронов со стороны националистов. Выполнив поставленную задачу, экипаж танка покинул огневую позицию для пополнения боекомплекта в тыловом районе", - сообщили в оборонном ведомстве.
В МО отметили, что грамотные и умелые действия военнослужащих позволили штурмовым группам пехоты захватить позиции противника и укрепиться в назначенном районе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-72Б3М
 
 
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