https://ria.ru/20240702/syr-1956904407.html
Бизнесмен пристыдил россиян, недовольных ценой 120 тысяч рублей за сыр
Бизнесмен пристыдил россиян, недовольных ценой 120 тысяч рублей за сыр - РИА Новости, 02.07.2024
Бизнесмен пристыдил россиян, недовольных ценой 120 тысяч рублей за сыр
Российский бизнесмен Герман Стерлигов в интервью блогеру Амирану Сардарову раскритиковал тех, кто считает необоснованной цену на один из его сыров. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:42
2024-07-02T16:42
2024-07-02T18:02
экономика
герман стерлигов
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российский бизнесмен Герман Стерлигов в интервью блогеру Амирану Сардарову раскритиковал тех, кто считает необоснованной цену на один из его сыров."Это недорого. <...> Я решил поставить цену 120 тысяч. Просто мне пришло это в голову. <...> Что такое 120 тысяч? Это вообще ни о чем", — ответил бизнесмен на вопрос о стоимости. Он пояснил, что для изготовления выдержанного продукта нужен погреб с подходящими условиям, сыр необходимо протирать, солить и переворачивать на протяжении всего срока выдержки.Тех, кто тоже ведет свое хозяйство, но выражает недовольство из-за ценообразования, предприниматель назвал "неблагодарными поросятами"."Мы поднимаем такую высокую планку, за счет которой их цены — какими бы они ни были — кажутся очень низкими. Они нам благодарны должны быть", — утверждает Стерлигов.Недовольным ценой россиянам, живущим в городах, в свою очередь, Стерлигов посоветовал завести собственное хозяйство и воспитывать детей, чтобы питаться натуральными продуктами.
https://ria.ru/20240618/gastroenterolog-1953552736.html
https://ria.ru/20240601/dietolog-1949818602.html
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экономика, герман стерлигов
Экономика, Герман Стерлигов
Бизнесмен пристыдил россиян, недовольных ценой 120 тысяч рублей за сыр
Стерлигов заявил, что продает сыр за 120 тыс руб из-за сложностей производства
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Российский бизнесмен Герман Стерлигов в интервью
блогеру Амирану Сардарову раскритиковал тех, кто считает необоснованной цену на один из его сыров.
"Это недорого. <...> Я решил поставить цену 120 тысяч. Просто мне пришло это в голову. <...> Что такое 120 тысяч? Это вообще ни о чем", — ответил бизнесмен на вопрос о стоимости.
Он пояснил, что для изготовления выдержанного продукта нужен погреб с подходящими условиям, сыр необходимо протирать, солить и переворачивать на протяжении всего срока выдержки.
Тех, кто тоже ведет свое хозяйство, но выражает недовольство из-за ценообразования, предприниматель назвал "неблагодарными поросятами".
"Мы поднимаем такую высокую планку, за счет которой их цены — какими бы они ни были — кажутся очень низкими. Они нам благодарны должны быть", — утверждает Стерлигов.
Недовольным ценой россиянам, живущим в городах, в свою очередь, Стерлигов посоветовал завести собственное хозяйство и воспитывать детей, чтобы питаться натуральными продуктами.