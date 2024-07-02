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"Каждый день": офицер ВСУ пожаловался на действия России
"Каждый день": офицер ВСУ пожаловался на действия России - РИА Новости, 02.07.2024
"Каждый день": офицер ВСУ пожаловался на действия России
Россия продвигается вперед и занимает новые территории каждый день, пожаловался майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой". РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:14
2024-07-02T18:14
2024-07-02T18:26
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия продвигается вперед и занимает новые территории каждый день, пожаловался майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой"."Если мы посмотрим на карту, то увидим, что каждый день есть какие-то позиции, которые русские занимают. Если мы посмотрим сводки Генштаба, русские продолжают свои атакующие действия", — заявил он.По словам офицера, такого интенсивного наступления российской армии, как сейчас, не было со времен взятия Артемовска."Мы воюем с очень серьезным противником", — констатировал он.Во вторник Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам у Калинина в ДНР, потери противника составили более 635 солдат. Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица М198 производства США, орудие Д-20, гаубица L-119 производства Великобритании и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, за сутки уничтожены шесть полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956926490.html
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"Каждый день": офицер ВСУ пожаловался на действия России
Лапин: Россия ежедневно занимает новые территории