https://ria.ru/20240702/svo-1956856722.html

В США заговорили о капитуляции Украины

В США заговорили о капитуляции Украины - РИА Новости, 02.07.2024

В США заговорили о капитуляции Украины

Украинский конфликт закончится капитуляцией Киева, что позволит Москве и НАТО начать диалог по вопросам безопасности, пишет экс-сотрудник Пентагона Стивен... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:51

2024-07-02T13:51

2024-07-02T13:51

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинский конфликт закончится капитуляцией Киева, что позволит Москве и НАТО начать диалог по вопросам безопасности, пишет экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times."Это может, наконец, создать возможность для диалога по вопросам безопасности между альянсом и Россией, как только НАТО осознает, что произошло и почему", — сообщается в материале.Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина якобы может рассмотреть возможность переговоров с Россией через посредников, останется на уровне слов по нескольким причинам, указывает автор. Во-первых, США и Великобритания решительно выступают против любых переговоров с Москвой. Во-вторых, Зеленский сам на законодательном уровне запретил переговоры с Москвой, а всех несогласных со своим мнением увольняет или арестовывает. Наконец, ультраправые националисты, чье влияние на Украине неоспоримо, запретят Киеву пытаться наладить контакт с Россией, пишет издание.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20240702/svo-1956841418.html

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в мире, россия, москва, украина, владимир зеленский, владимир путин, нато, министерство обороны сша