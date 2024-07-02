Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 02.07.2024 (обновлено: 13:29 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/svo-1956845575.html
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 02.07.2024
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам у Калинина в ДНР, а также отразили контратаку, потери противника составили более РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:09
2024-07-02T13:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404339_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_5af588489cb44875f8e33e8b9770f0b2.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам у Калинина в ДНР, а также отразили контратаку, потери противника составили более 635 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Калинина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 214-го отдельного батальона "Опфор"."Противник потерял более 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 16 автомобилей", - уточнили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица М198 производства США, орудие Д-20, гаубица L-119 производства Великобритании и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, за сутки уничтожены шесть полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404339_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_8ea5b147d468307754ca1a05487db33d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Минобороны: подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам у Калинина в ДНР, а также отразили контратаку, потери противника составили более 635 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Калинина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 214-го отдельного батальона "Опфор".
"Противник потерял более 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 16 автомобилей", - уточнили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица М198 производства США, орудие Д-20, гаубица L-119 производства Великобритании и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, за сутки уничтожены шесть полевых складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала