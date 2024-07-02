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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 02.07.2024
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам у Калинина в ДНР, а также отразили контратаку, потери противника составили более РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:09
2024-07-02T13:09
2024-07-02T13:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам у Калинина в ДНР, а также отразили контратаку, потери противника составили более 635 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Калинина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 214-го отдельного батальона "Опфор"."Противник потерял более 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 16 автомобилей", - уточнили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица М198 производства США, орудие Д-20, гаубица L-119 производства Великобритании и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, за сутки уничтожены шесть полевых складов боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Минобороны: подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю