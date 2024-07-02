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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 02.07.2024

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам у Калинина в ДНР, а также отразили контратаку, потери противника составили более РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:09

2024-07-02T13:09

2024-07-02T13:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам у Калинина в ДНР, а также отразили контратаку, потери противника составили более 635 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Калинина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 214-го отдельного батальона "Опфор"."Противник потерял более 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 16 автомобилей", - уточнили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица М198 производства США, орудие Д-20, гаубица L-119 производства Великобритании и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, за сутки уничтожены шесть полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика