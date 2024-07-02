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Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки ударили по живой силе и технике трех украинских бригад в Сумской и Харьковской областях, отразили... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:08
2024-07-02T13:08
2024-07-02T13:17
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки ударили по живой силе и технике трех украинских бригад в Сумской и Харьковской областях, отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 70 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чумаково, Юнаковка Сумской области, Сотницкий Казачок и Липцы Харьковской области. Также за сутки отражены две контратаки штурмовых групп центра сил специальных операций "Восток" и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 155-мм гаубица М198 производства США и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
ВСУ потеряли за сутки до 70 военнослужащих в зоне ответственности "Севера"