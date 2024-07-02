https://ria.ru/20240702/svo-1956845356.html

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки ударили по живой силе и технике трех украинских бригад в Сумской и Харьковской областях, отразили... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:08

2024-07-02T13:08

2024-07-02T13:17

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки ударили по живой силе и технике трех украинских бригад в Сумской и Харьковской областях, отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 70 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чумаково, Юнаковка Сумской области, Сотницкий Казачок и Липцы Харьковской области. Также за сутки отражены две контратаки штурмовых групп центра сил специальных операций "Восток" и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 155-мм гаубица М198 производства США и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240702/svo-1956844670.html

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россия, вооруженные силы украины