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Подразделения "Востока" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ

Подразделения "Востока" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024

Подразделения "Востока" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ

Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике соединений ВСУ, при этом уничтожила до 110 украинских военнослужащих, 155-миллиметровую гаубицу М777 РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:06

2024-07-02T13:06

2024-07-02T13:12

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вооруженные силы украины

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в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике соединений ВСУ, при этом уничтожила до 110 украинских военнослужащих, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и 100-миллиметровую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена контратака подразделений 123-й бригады теробороны противника. ВСУ потеряли до 110-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240702/mo-1956845469.html

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россия, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", сша, в мире, технологии, донецкая народная республика