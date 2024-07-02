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Подразделения "Востока" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ
Подразделения "Востока" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
Подразделения "Востока" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ
Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике соединений ВСУ, при этом уничтожила до 110 украинских военнослужащих, 155-миллиметровую гаубицу М777 РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:06
2024-07-02T13:06
2024-07-02T13:12
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике соединений ВСУ, при этом уничтожила до 110 украинских военнослужащих, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и 100-миллиметровую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена контратака подразделений 123-й бригады теробороны противника. ВСУ потеряли до 110-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", сша, в мире, технологии, донецкая народная республика
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Подразделения "Востока" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ
МО: бойцы "Востока" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ