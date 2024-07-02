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Подразделения "Востока" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
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13:06 02.07.2024 (обновлено: 13:12 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/svo-1956844573.html
Подразделения "Востока" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ
Подразделения "Востока" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
Подразделения "Востока" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ
Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике соединений ВСУ, при этом уничтожила до 110 украинских военнослужащих, 155-миллиметровую гаубицу М777 РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:06
2024-07-02T13:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
мт-12 "рапира"
сша
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике соединений ВСУ, при этом уничтожила до 110 украинских военнослужащих, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и 100-миллиметровую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена контратака подразделений 123-й бригады теробороны противника. ВСУ потеряли до 110-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240702/mo-1956845469.html
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россия, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", сша, в мире, технологии, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, МТ-12 "Рапира", США, В мире, Технологии, Донецкая Народная Республика
Подразделения "Востока" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ

МО: бойцы "Востока" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике соединений ВСУ, при этом уничтожила до 110 украинских военнослужащих, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и 100-миллиметровую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена контратака подразделений 123-й бригады теробороны противника. ВСУ потеряли до 110-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМТ-12 "Рапира"СШАВ миреТехнологииДонецкая Народная Республика
 
 
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