https://ria.ru/20240702/svo-1956841418.html

Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения спецоперации

Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения спецоперации - РИА Новости, 02.07.2024

Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения спецоперации

Украинский конфликт завершится победой России осенью 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:51

2024-07-02T12:51

2024-07-02T12:53

безопасность

россия

украина

апты алаудинов

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинский конфликт завершится победой России осенью 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире программы "Время покажет"."Я больше, чем уверен, что в этом году, осенью мы СВО завершим", — сказал он.Алаудинов добавил, что об этом знает и противник.Владимир Зеленский же сбежит с территории Украины, уверен командир "Ахмата".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна добьется победы в конфликте.

https://ria.ru/20240702/svo-1956819862.html

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безопасность, россия, украина, апты алаудинов, владимир зеленский, владимир путин