https://ria.ru/20240702/svo-1956841418.html
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения спецоперации
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения спецоперации - РИА Новости, 02.07.2024
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения спецоперации
Украинский конфликт завершится победой России осенью 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:51
2024-07-02T12:51
2024-07-02T12:53
безопасность
россия
украина
апты алаудинов
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинский конфликт завершится победой России осенью 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире программы "Время покажет"."Я больше, чем уверен, что в этом году, осенью мы СВО завершим", — сказал он.Алаудинов добавил, что об этом знает и противник.Владимир Зеленский же сбежит с территории Украины, уверен командир "Ахмата".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна добьется победы в конфликте.
https://ria.ru/20240702/svo-1956819862.html
https://ria.ru/20240514/aviatsiya-1945799584.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed03933355e0dabab716218df4ff4b3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, апты алаудинов, владимир зеленский, владимир путин
Безопасность, Россия, Украина, Апты Алаудинов, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения спецоперации
Генерал Алаудинов спрогнозировал завершение СВО осенью 2024 года