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Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения спецоперации - РИА Новости, 02.07.2024
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12:51 02.07.2024 (обновлено: 12:53 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/svo-1956841418.html
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения спецоперации
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения спецоперации - РИА Новости, 02.07.2024
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения спецоперации
Украинский конфликт завершится победой России осенью 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:51
2024-07-02T12:53
безопасность
россия
украина
апты алаудинов
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинский конфликт завершится победой России осенью 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире программы "Время покажет"."Я больше, чем уверен, что в этом году, осенью мы СВО завершим", — сказал он.Алаудинов добавил, что об этом знает и противник.Владимир Зеленский же сбежит с территории Украины, уверен командир "Ахмата".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна добьется победы в конфликте.
https://ria.ru/20240702/svo-1956819862.html
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безопасность, россия, украина, апты алаудинов, владимир зеленский, владимир путин
Безопасность, Россия, Украина, Апты Алаудинов, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения спецоперации

Генерал Алаудинов спрогнозировал завершение СВО осенью 2024 года

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинский конфликт завершится победой России осенью 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире программы "Время покажет".
"Я больше, чем уверен, что в этом году, осенью мы СВО завершим", — сказал он.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
"Подошли вплотную". СМИ рассказали об успехах российской армии в Донбассе
11:27
Алаудинов добавил, что об этом знает и противник.
Владимир Зеленский же сбежит с территории Украины, уверен командир "Ахмата".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна добьется победы в конфликте.
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
"Все три вертолета": в СМИ забили тревогу из-за маневра России в зоне СВО
14 мая, 11:12
 
БезопасностьРоссияУкраинаАпты АлаудиновВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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