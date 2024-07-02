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"Подошли вплотную". СМИ рассказали об успехах российской армии в Донбассе - РИА Новости, 02.07.2024
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11:27 02.07.2024 (обновлено: 11:50 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/svo-1956819862.html
"Подошли вплотную". СМИ рассказали об успехах российской армии в Донбассе
"Подошли вплотную". СМИ рассказали об успехах российской армии в Донбассе - РИА Новости, 02.07.2024
"Подошли вплотную". СМИ рассказали об успехах российской армии в Донбассе
Российская армия активно применяет мотоциклы и квадроциклы, что позволяет ей добиваться успехов на фронте, пишет The New York Times со ссылкой на украинских... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:27
2024-07-02T11:50
в мире
донбасс
торецк
нью-йорк (город)
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российская армия активно применяет мотоциклы и квадроциклы, что позволяет ей добиваться успехов на фронте, пишет The New York Times со ссылкой на украинских солдат."Тем не менее, российская армия остается наступающей стороной. Со временем ее успехи лишь растут, и российские военные уже вплотную подошли к стратегически важным линиям снабжения ВСУ и городам вДонбассе на востоке Украины", — сообщается в материале.Быстрые и маневренные мотоциклы стали трудной целью для украинских беспилотников, а заминированные ВСУ поля больше не представляют для них опасности, пишет издание. По словам украинских солдат, у мотоциклистов хороший обзор, и они могут в любой момент свернуть в сторону, чтобы не наехать на мину. У операторов бронетехники нет такой возможности.Такими темпами ВС России быстро возьмут Торецк и Нью-Йорк, после чего занятие Краматорска, Славянска и Константиновки станет лишь вопросом времени, заключает NYT.Ранее президент Владимир Путин заявил, что страна добьется победы в конфликте.
https://ria.ru/20240701/vsu-1956723026.html
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донбасс
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в мире, донбасс, торецк, нью-йорк (город), владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Донбасс, Торецк, Нью-Йорк (город), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Подошли вплотную". СМИ рассказали об успехах российской армии в Донбассе

NYT: российские войска достигают успехов за счет использования мобильной техники

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российская армия активно применяет мотоциклы и квадроциклы, что позволяет ей добиваться успехов на фронте, пишет The New York Times со ссылкой на украинских солдат.
"Тем не менее, российская армия остается наступающей стороной. Со временем ее успехи лишь растут, и российские военные уже вплотную подошли к стратегически важным линиям снабжения ВСУ и городам вДонбассе на востоке Украины", — сообщается в материале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
"Застали врасплох". СМИ узнали о нехватке у ВСУ сил для контрнаступления
Вчера, 18:48
Быстрые и маневренные мотоциклы стали трудной целью для украинских беспилотников, а заминированные ВСУ поля больше не представляют для них опасности, пишет издание. По словам украинских солдат, у мотоциклистов хороший обзор, и они могут в любой момент свернуть в сторону, чтобы не наехать на мину. У операторов бронетехники нет такой возможности.
Такими темпами ВС России быстро возьмут Торецк и Нью-Йорк, после чего занятие Краматорска, Славянска и Константиновки станет лишь вопросом времени, заключает NYT.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что страна добьется победы в конфликте.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
На Западе раскрыли план Киева по "заморозке" конфликта с Россией
Вчера, 18:17
 
В миреДонбассТорецкНью-Йорк (город)Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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