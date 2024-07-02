https://ria.ru/20240702/svo-1956819862.html

"Подошли вплотную". СМИ рассказали об успехах российской армии в Донбассе

"Подошли вплотную". СМИ рассказали об успехах российской армии в Донбассе - РИА Новости, 02.07.2024

"Подошли вплотную". СМИ рассказали об успехах российской армии в Донбассе

Российская армия активно применяет мотоциклы и квадроциклы, что позволяет ей добиваться успехов на фронте, пишет The New York Times со ссылкой на украинских... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:27

2024-07-02T11:27

2024-07-02T11:50

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российская армия активно применяет мотоциклы и квадроциклы, что позволяет ей добиваться успехов на фронте, пишет The New York Times со ссылкой на украинских солдат."Тем не менее, российская армия остается наступающей стороной. Со временем ее успехи лишь растут, и российские военные уже вплотную подошли к стратегически важным линиям снабжения ВСУ и городам вДонбассе на востоке Украины", — сообщается в материале.Быстрые и маневренные мотоциклы стали трудной целью для украинских беспилотников, а заминированные ВСУ поля больше не представляют для них опасности, пишет издание. По словам украинских солдат, у мотоциклистов хороший обзор, и они могут в любой момент свернуть в сторону, чтобы не наехать на мину. У операторов бронетехники нет такой возможности.Такими темпами ВС России быстро возьмут Торецк и Нью-Йорк, после чего занятие Краматорска, Славянска и Константиновки станет лишь вопросом времени, заключает NYT.Ранее президент Владимир Путин заявил, что страна добьется победы в конфликте.

https://ria.ru/20240701/vsu-1956723026.html

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донбасс

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в мире, донбасс, торецк, нью-йорк (город), владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф