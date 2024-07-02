https://ria.ru/20240702/sud-1956910201.html

Суд арестовал обвиняемого в похищении итальянского бизнесмена в Москве

Суд арестовал обвиняемого в похищении итальянского бизнесмена в Москве - РИА Новости, 02.07.2024

Суд арестовал обвиняемого в похищении итальянского бизнесмена в Москве

Замоскворецкий суд Москвы арестовал одного из обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, сообщили РИА Новости в госоргане. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:39

2024-07-02T16:39

2024-07-02T18:10

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал одного из обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, сообщили РИА Новости в госоргане."Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Залумхана Ибрагимова в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.Срок ареста — до 29 августа. На заседании следователь заявил, что все фигуранты дела признали вину. Как уточнили в суде, обвиняемые действовали по поручению третьего лица и выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.Ранее СК сообщил о задержании четырех соучастников в возрасте от 21 до 36 лет. Им предъявлено обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека).Следствие установило, что 28 июня 2024 года похитители, действуя в составе организованной группы, используя пистолет, напали на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Применяя насилие, они затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в помещении удерживали Гуидотти в течение суток.В СК также установили, что у Гуидотти незадолго до этого возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.

https://ria.ru/20240701/yaroslavl-1956724005.html

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Освобождение в Брянске итальянского бизнесмена. Видео МВД РФ МВД показало видео освобождения в Брянске итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати 2024-07-02T16:39 true PT0M53S

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