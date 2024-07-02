https://ria.ru/20240702/su-25-1956774249.html

Экипажи Су-25 нанесли удар по спецтехнике ВСУ

Экипажи Су-25 нанесли удар по спецтехнике ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024

Экипажи Су-25 нанесли удар по спецтехнике ВСУ

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" и уничтожили спецтехнику и РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T05:06

2024-07-02T05:06

2024-07-02T06:22

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" и уничтожили спецтехнику и живую силу противника, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Получили координаты противника, а именно опорный пункт. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8. По докладу ПАНа (передовой авиационный наводчик - ред.) цель была поражена. Оценка отлично!", – рассказал лётчик Су-25 Сергей. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, подчеркнули в Минобороны. Российское ведомство также опубликовало видеоролик, где видно, как самолёт готовятся к вылету на аэродроме, после чего взлетает и движется буквально в нескольких десятках метров над землёй. Также показан удар, противоракетный манёвр и возвращение штурмовика на аэродром.

https://ria.ru/20240611/shturmoviki-1952089654.html

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россия, вооруженные силы украины, су-25