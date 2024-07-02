https://ria.ru/20240702/su-25-1956774249.html
Экипажи Су-25 нанесли удар по спецтехнике ВСУ
Экипажи Су-25 нанесли удар по спецтехнике ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
Экипажи Су-25 нанесли удар по спецтехнике ВСУ
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" и уничтожили спецтехнику и РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T05:06
2024-07-02T05:06
2024-07-02T06:22
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" и уничтожили спецтехнику и живую силу противника, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Получили координаты противника, а именно опорный пункт. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8. По докладу ПАНа (передовой авиационный наводчик - ред.) цель была поражена. Оценка отлично!", – рассказал лётчик Су-25 Сергей. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, подчеркнули в Минобороны. Российское ведомство также опубликовало видеоролик, где видно, как самолёт готовятся к вылету на аэродроме, после чего взлетает и движется буквально в нескольких десятках метров над землёй. Также показан удар, противоракетный манёвр и возвращение штурмовика на аэродром.
https://ria.ru/20240611/shturmoviki-1952089654.html
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россия, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25
Экипажи Су-25 нанесли удар по спецтехнике ВСУ
Экипажи Су-25 нанесли удар в зоне ответственности "Севера" по спецтехнике ВСУ
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" и уничтожили спецтехнику и живую силу противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"Получили координаты противника, а именно опорный пункт. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8. По докладу ПАНа (передовой авиационный наводчик - ред.) цель была поражена. Оценка отлично!", – рассказал лётчик Су-25 Сергей.
В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, подчеркнули в Минобороны.
Российское ведомство также опубликовало видеоролик, где видно, как самолёт готовятся к вылету на аэродроме, после чего взлетает и движется буквально в нескольких десятках метров над землёй. Также показан удар, противоракетный манёвр и возвращение штурмовика на аэродром.