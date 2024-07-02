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Жителя Ингушетии осудили за стрельбу по прохожим - РИА Новости, 02.07.2024
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10:48 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/strelba-1956809747.html
Жителя Ингушетии осудили за стрельбу по прохожим
Жителя Ингушетии осудили за стрельбу по прохожим - РИА Новости, 02.07.2024
Жителя Ингушетии осудили за стрельбу по прохожим
Суд в Ингушетии приговорил к 5 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:48
2024-07-02T10:48
происшествия
назрань
россия
стрельба
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НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к 5 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщила прокуратура региона. Ранее сообщалось, что 15 апреля 2023 года 28-летний житель Назрани на улице Московской с балкона произвел выстрелы из пневматического пистолета по прохожим и ранил двоих детей: девочек 11 и 12 лет, а также 42-летнюю женщину. Мужчину задержали, ему было предъявлено обвинение по статьям "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица, из хулиганских побуждений с применением оружия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК РФ. "Суд признал подсудимого виновным и с учетом позиции государственного обвинителя приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, назрань, россия, стрельба
Происшествия, Назрань, Россия, стрельба
Жителя Ингушетии осудили за стрельбу по прохожим

Жителя Ингушетии осудили на пять лет за стрельбу из пневматического пистолета

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
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Охранный периметр исправительной колонии
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НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к 5 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщила прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что 15 апреля 2023 года 28-летний житель Назрани на улице Московской с балкона произвел выстрелы из пневматического пистолета по прохожим и ранил двоих детей: девочек 11 и 12 лет, а также 42-летнюю женщину. Мужчину задержали, ему было предъявлено обвинение по статьям "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица, из хулиганских побуждений с применением оружия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК РФ.
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"Суд признал подсудимого виновным и с учетом позиции государственного обвинителя приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
 
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