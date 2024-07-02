https://ria.ru/20240702/strelba-1956809747.html

Жителя Ингушетии осудили за стрельбу по прохожим

Жителя Ингушетии осудили за стрельбу по прохожим - РИА Новости, 02.07.2024

Жителя Ингушетии осудили за стрельбу по прохожим

Суд в Ингушетии приговорил к 5 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:48

2024-07-02T10:48

2024-07-02T10:48

происшествия

назрань

россия

стрельба

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НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к 5 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщила прокуратура региона. Ранее сообщалось, что 15 апреля 2023 года 28-летний житель Назрани на улице Московской с балкона произвел выстрелы из пневматического пистолета по прохожим и ранил двоих детей: девочек 11 и 12 лет, а также 42-летнюю женщину. Мужчину задержали, ему было предъявлено обвинение по статьям "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица, из хулиганских побуждений с применением оружия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК РФ. "Суд признал подсудимого виновным и с учетом позиции государственного обвинителя приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240429/strazha-1943077197.html

назрань

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Артем Смирнов

происшествия, назрань, россия, стрельба