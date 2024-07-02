https://ria.ru/20240702/ssha-1956953310.html

"США атаковали Россию": Вашингтон обвинили в эскалации конфликта

"США атаковали Россию": Вашингтон обвинили в эскалации конфликта - РИА Новости, 02.07.2024

"США атаковали Россию": Вашингтон обвинили в эскалации конфликта

США фактически напали на Россию, позволив ВСУ атаковать Севастополь, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:35

2024-07-02T19:35

2024-07-02T19:35

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. США фактически напали на Россию, позволив ВСУ атаковать Севастополь, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom."Америка атаковала Россию — это главное, о чем нужно говорить", — отметил он.По словам эксперта, именно США "уполномочили" Украину нанести удар по Севастополю, используя американское оружие.ВСУ 23 июня совершили преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся специалистами из США на основе собственных данных спутниковой разведки.

https://ria.ru/20240702/ukraina-1956926490.html

https://ria.ru/20240702/svo-1956940190.html

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