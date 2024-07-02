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"США атаковали Россию": Вашингтон обвинили в эскалации конфликта - РИА Новости, 02.07.2024
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19:35 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/ssha-1956953310.html
"США атаковали Россию": Вашингтон обвинили в эскалации конфликта
"США атаковали Россию": Вашингтон обвинили в эскалации конфликта - РИА Новости, 02.07.2024
"США атаковали Россию": Вашингтон обвинили в эскалации конфликта
США фактически напали на Россию, позволив ВСУ атаковать Севастополь, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:35
2024-07-02T19:35
в мире
сша
украина
республика крым
севастополь
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. США фактически напали на Россию, позволив ВСУ атаковать Севастополь, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom."Америка атаковала Россию — это главное, о чем нужно говорить", — отметил он.По словам эксперта, именно США "уполномочили" Украину нанести удар по Севастополю, используя американское оружие.ВСУ 23 июня совершили преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся специалистами из США на основе собственных данных спутниковой разведки.
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956926490.html
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украина
республика крым
севастополь
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в мире, сша, украина, республика крым, севастополь, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, обстрел севастополя ракетами atacms
В мире, США, Украина, Республика Крым, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
"США атаковали Россию": Вашингтон обвинили в эскалации конфликта

Риттер: атака ВСУ на Севастополь — это нападение США на Россию

© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие США
Военнослужащие США - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : U.S. Air Force / Joseph Eddins
Военнослужащие США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. США фактически напали на Россию, позволив ВСУ атаковать Севастополь, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
"Америка атаковала Россию — это главное, о чем нужно говорить", — отметил он.
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По словам эксперта, именно США "уполномочили" Украину нанести удар по Севастополю, используя американское оружие.
ВСУ 23 июня совершили преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.
В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся специалистами из США на основе собственных данных спутниковой разведки.
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В миреСШАУкраинаРеспублика КрымСевастопольРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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