"Конец гегемонии". Экс-сотрудник ЦРУ предупредил о новом союзе против США
RS: сотрудничество Ирана и Бахрейна подрывает гегемонию США на Ближнем Востоке
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Начало переговоров Бахрейна и Ирана о восстановлении давно разорванных дипломатических отношений знаменует закат гегемонии США на Ближнем Востоке, такое мнение высказал экс-сотрудник ЦРУ Грэм Фуллер в статье на портале Responsible Statecraft.
Главы МИД двух стран 23 июня встретились в Тегеране, объявив о начале подготовки к переговорам для возобновления двусторонних отношений через восемь лет после их разрыва.
Главы МИД двух стран 23 июня встретились в Тегеране, объявив о начале подготовки к переговорам для возобновления двусторонних отношений через восемь лет после их разрыва.
"…Это событие имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд <…> Любое сближение Бахрейна с Ираном будет тревожить Вашингтон, который может даже попытаться его заблокировать", — заявил Фуллер.
Автор материала указал, что в Бахрейне расположена штаб-квартира Пятого флота ВМС США, который отвечает за безопасность в Персидском заливе, Красном и Аравийском морях. Таким образом, сближение Манамы и Тегерана грозит всему принципу политики Вашингтона в Персидском заливе, который заключается в военном присутствии в регионе для "защиты свободного потока нефти", пояснил экс-сотрудник ЦРУ.
Автор материала указал, что в Бахрейне расположена штаб-квартира Пятого флота ВМС США, который отвечает за безопасность в Персидском заливе, Красном и Аравийском морях. Таким образом, сближение Манамы и Тегерана грозит всему принципу политики Вашингтона в Персидском заливе, который заключается в военном присутствии в регионе для "защиты свободного потока нефти", пояснил экс-сотрудник ЦРУ.
Как напомнил Фуллер, еще в 2023 году Китай пробил первую брешь в антииранской стратегии США, выступив посредником в восстановлении дипотношений между Эр-Риядом и Тегераном, и "сделал почти невозможное", помирив суннитов и шиитов.
"Теперь, с перспективой налаживания отношений Бахрейна с Тегераном, мы можем более ясно увидеть сдвиг, который обеспечивает китайское (и российское) присутствие в Персидском заливе", — резюмировал автор.
Бахрейн вслед за Саудовской Аравией разорвал дипломатические отношения с Ираном в январе 2016 года и прекратил с ним всякие контакты после нападения на саудовские дипмиссии в Иране участников акций протеста против казни шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Саудовская Аравия восстановила отношения с Ираном в сентябре 2023 года после их примирения при посредничестве Китая.