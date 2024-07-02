https://ria.ru/20240702/ssha-1956771878.html

"Конец гегемонии". Экс-сотрудник ЦРУ предупредил о новом союзе против США

"Конец гегемонии". Экс-сотрудник ЦРУ предупредил о новом союзе против США - РИА Новости, 02.07.2024

"Конец гегемонии". Экс-сотрудник ЦРУ предупредил о новом союзе против США

Начало переговоров Бахрейна и Ирана о восстановлении давно разорванных дипломатических отношений знаменует закат гегемонии США на Ближнем Востоке, такое мнение... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T03:44

2024-07-02T03:44

2024-07-02T04:50

бахрейн

иран

тегеран (город)

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в мире

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Начало переговоров Бахрейна и Ирана о восстановлении давно разорванных дипломатических отношений знаменует закат гегемонии США на Ближнем Востоке, такое мнение высказал экс-сотрудник ЦРУ Грэм Фуллер в статье на портале Responsible Statecraft. Главы МИД двух стран 23 июня встретились в Тегеране, объявив о начале подготовки к переговорам для возобновления двусторонних отношений через восемь лет после их разрыва."…Это событие имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд <…> Любое сближение Бахрейна с Ираном будет тревожить Вашингтон, который может даже попытаться его заблокировать", — заявил Фуллер.Автор материала указал, что в Бахрейне расположена штаб-квартира Пятого флота ВМС США, который отвечает за безопасность в Персидском заливе, Красном и Аравийском морях. Таким образом, сближение Манамы и Тегерана грозит всему принципу политики Вашингтона в Персидском заливе, который заключается в военном присутствии в регионе для "защиты свободного потока нефти", пояснил экс-сотрудник ЦРУ.Как напомнил Фуллер, еще в 2023 году Китай пробил первую брешь в антииранской стратегии США, выступив посредником в восстановлении дипотношений между Эр-Риядом и Тегераном, и "сделал почти невозможное", помирив суннитов и шиитов."Теперь, с перспективой налаживания отношений Бахрейна с Тегераном, мы можем более ясно увидеть сдвиг, который обеспечивает китайское (и российское) присутствие в Персидском заливе", — резюмировал автор.Бахрейн вслед за Саудовской Аравией разорвал дипломатические отношения с Ираном в январе 2016 года и прекратил с ним всякие контакты после нападения на саудовские дипмиссии в Иране участников акций протеста против казни шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Саудовская Аравия восстановила отношения с Ираном в сентябре 2023 года после их примирения при посредничестве Китая.

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949257751.html

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бахрейн, иран, тегеран (город), центральное разведывательное управление (цру), в мире